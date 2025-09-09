歌手のGACKT（52）が9日、自身の公式Xを更新。前日8日に脳腫瘍であることを公表したロックバンド「LUNA SEA」のドラマー真矢（55）を激励した。

GACKTは「彼のプレーをこよなく愛するミュージシャンとして、そしてYFCzでヨーロッパを共に駆け抜けた同志として、そして友として、心から真矢の回復を祈っている」とコメント。自身が中心となって結成したロックバンド「YELLOW FRIED CHICKENz（略称：YFCz）」で真矢は11年に加入以降、解散まで在籍していた。

「シンちゃんのファンのみんなと同じように信じてる。ドラマー真矢は必ずステージに戻ってくる。『希望を失わない』と誓ったその言葉通りに、未来へと繋がる道を切り拓いていくはず」と力強い言葉でつづった。

「しんどいことも、辛いことも、思ったようにいかないこともあると思う。それでもボクたちは信じて待ってる。ファンも、LUNA SEAのメンバーも、シンちゃんに影響を受けた多くのミュージシャンも、そしてボクも。みんながシンちゃんの背中を押してる」とエールを送った。

最後に「ステージに戻って暴れるシンちゃんを、共に楽しみに待とう。シンちゃんは必ず帰ってくる。シンちゃん、待ってるよ！負けるな！」と呼びかけた。