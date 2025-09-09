今夜開幕『高校生クイズ』で5989校の頂点を決定 SixTONES松村北斗＆森本慎太郎はなぜか“マツケンサンバ”で登場
6人組グループ・SixTONESがパーソナリティーを務める日本テレビ系『全国高等学校クイズ選手権』がきょう9日午後8時から放送される。全国5989校の頂点を決める、クイズの甲子園がついに開幕。今年の全国大会は、予選を勝ち抜いた42チームが、日本全国を駆け回り、知力・体力・時の運をかけて激突する。
【番組カット】北海道の絶景の中で！早押しクイズやる気満々の田中樹＆ジェシー
今年の「高校生クイズ」は、総移動距離3000キロ以上 日本列島縦断 大冒険クイズバトル。今年の全国大会は前回優勝の兵庫・灘高校や過去の優勝校、奈良・東大寺学園なども続々参戦。さらに昨年から設けられた「総合選抜枠」も過去最多の応募となる大激戦につき、当初の3校の予定から2校分枠を拡大して5校が全国大会へと駒を進めた。
初出場は東京・豊島岡女子学園、神奈川・浅野高校、千葉・木更津高校、岡山・岡山大安寺中等教育学校の4校。高校生活の最高の思い出となるような、日本列島を縦断する大型クイズバトルに向け、各都道府県の代表として地元を背負い、全国各地で壮大なスケールで届ける。
スタートは、大阪・関西万博。初戦からいきなり大波乱（!?）名物の大屋根リングを走りながら出題される2択クイズ“大屋根サバイバルシャトルラン”間違えたチームはその場で脱落というサバイバルレースに、会場は騒然。
小田原城では高校生クイズの名物“どろんこ〇×クイズ”、北海道のひまわり畑で“タイマン早押しクイズ”。なぜかSixTONESの松村北斗＆森本慎太郎がマツケンサンバを踊りながら登場する一幕も（!?）次々と起こる予想外の展開の中、決勝の舞台は、沖縄へ…。
激闘を見守るのは、パーソナリティーのSixTONES、チョコレートプラネット、佐藤栞里。さらに、スタジオゲストの相武紗季、羽鳥慎一も、高校生たちの青春と絆に思わず涙する場面も。果たして、混戦を制し、SixTONESが待つ決勝の地・沖縄で栄冠を手にするのは一体どこの学校か。笑いと感動、そして、大逆転の連続。筋書きのない青春ドラマに注目だ。
【番組カット】北海道の絶景の中で！早押しクイズやる気満々の田中樹＆ジェシー
今年の「高校生クイズ」は、総移動距離3000キロ以上 日本列島縦断 大冒険クイズバトル。今年の全国大会は前回優勝の兵庫・灘高校や過去の優勝校、奈良・東大寺学園なども続々参戦。さらに昨年から設けられた「総合選抜枠」も過去最多の応募となる大激戦につき、当初の3校の予定から2校分枠を拡大して5校が全国大会へと駒を進めた。
スタートは、大阪・関西万博。初戦からいきなり大波乱（!?）名物の大屋根リングを走りながら出題される2択クイズ“大屋根サバイバルシャトルラン”間違えたチームはその場で脱落というサバイバルレースに、会場は騒然。
小田原城では高校生クイズの名物“どろんこ〇×クイズ”、北海道のひまわり畑で“タイマン早押しクイズ”。なぜかSixTONESの松村北斗＆森本慎太郎がマツケンサンバを踊りながら登場する一幕も（!?）次々と起こる予想外の展開の中、決勝の舞台は、沖縄へ…。
激闘を見守るのは、パーソナリティーのSixTONES、チョコレートプラネット、佐藤栞里。さらに、スタジオゲストの相武紗季、羽鳥慎一も、高校生たちの青春と絆に思わず涙する場面も。果たして、混戦を制し、SixTONESが待つ決勝の地・沖縄で栄冠を手にするのは一体どこの学校か。笑いと感動、そして、大逆転の連続。筋書きのない青春ドラマに注目だ。