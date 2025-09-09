「我々は確信。日本はW杯のダークホースだと」 代表チームパワーランキングで日本代表は“13位”まで上昇
日本代表は10日にアメリカ・オハイオのLower.comフィールドにてアメリカ代表との親善試合を戦うが、それを前に現時点での『代表チームパワーランキング』を作成したのは米『CBS Sports』だ。
同メディアは2026ワールドカップ本番へ定期的にパワーランキングを作成していて、2か月前には日本を15位と評価していた。
あれから2か月、今回のパワーランキングで日本は13位に順位を上げ、一方のアメリカは4つ順位を落として26位となっている。現時点では日本の方が上との評価だ。
日本を含むTOP15は次の通りだ。
15位：エクアドル
14位：イタリア
13位：日本
12位：エジプト
11位：ノルウェー
10位：ドイツ
9位：オランダ
8位：モロッコ
7位：ウルグアイ
6位：イングランド
5位：ポルトガル
4位：ブラジル
3位：アルゼンチン
2位：フランス
1位：スペイン
前回に続いてノルウェー、エジプトの評価がかなり高くなっているが、ノルウェーは欧州予選でイタリアを粉砕するなどタレント力はかなりのものがある。
エジプトとノルウェーはまだ出場を決めていないが、出場できた場合は日本と合わせて上位を狙えるダークホース候補となるか。