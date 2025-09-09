女優の吉行和子さん（享年９０）が２日未明、肺炎のため死去したことを所属事務所の「テアトル・ド・ポッシュ」が９日までに発表した。今年に入り、昭和に活躍した名女優の訃報が相次ぎ、３月に亡くなったいしだあゆみさんらに続いてまた一人スターがこの世を去った。

吉行さんは１９５７年の舞台「アンネの日記」でデビュー。７４年の舞台「蜜の味」で紀伊國屋演劇賞。ドラマ「３年Ｂ組金八先生」シリーズでは家庭科教員の池内友子役として出演し親しまれた。所属事務所は「弊社所属の吉行和子が、９月２日未明、肺炎のため、永眠いたしました」と報告。「ここに謹んでお知らせ申し上げますとともに、吉行和子が生前受け賜りましたご厚誼（こうぎ）に深く御礼申し上げます」と訃報を伝えた。

今年に入り、昭和に活躍した女優が次々と亡くなっている。７月９日には、吉永小百合、松原智恵子とともに「日活三人娘」として人気を博した女優の和泉雅子さんが原発不明がんのため７７歳で亡くなった。多くの青春映画に出演。６３年には主演映画「非行少女」（浦山桐郎監督）の演技が評価され、モスクワ映画祭金賞を受賞。冒険家としても活躍した。

７月１２日にには、ドラマ「サインはＶ」、映画「限りなく透明に近いブルー」などで活躍した中山麻理さんが逝去。７７歳だった。６６年に女優デビューし「サインはＶ」などでアイドル的存在だった。その後もエキゾチックなルックスと健康的なボディーを生かして数々の映画・テレビドラマに出演した。

６月１２日には藤村志保さんが肺炎のため８６歳でこの世を去った。１９６２年に市川崑監督の映画「破戒」ヒロイン役でデビューし、気品のある演技で時代劇に欠かせない存在に。ナレーション、日本舞踊、執筆などでも多彩な存在感を放った。

３月１１日にはいしだあゆみさんが甲状腺機能低下症のため７６歳で死去。８６年映画「火宅の人」では報知映画賞主演女優賞を受賞。映画「駅 ＳＴＡＴＩＯＮ」、ドラマ「北の国から」「金曜日の妻たちへ」「青春家族」など数々の話題作に出演した。歌手としても活躍し「ブルーライト・ヨコハマ」は６９年に大ヒットし、ＮＨＫ紅白歌合戦にも出場。昭和を代表する名女優だった。