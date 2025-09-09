3635万円から！ ポルシェ新型「911ターボS／ターボSカブリオレ」日本で予約受注開始！ 711馬力・800Nmの「フラット6ツインターボ」を搭載、「最速“911”」とは

史上最強のパワーと快適性を兼ね備えた新型「911ターボS」

ポルシェジャパンは2025年9月8日、911シリーズの最上位モデルとなる新型「911ターボS」と「911ターボSカブリオレ」を日本で発表し、予約受注を開始しました。

果たして新型911ターボSはどのような進化を遂げたのでしょうか。

ポルシェ新型「911ターボS」

【画像】超カッコいい！ ポルシェ新型「911ターボS／ターボSカブリオレ」を写真で見る！（26枚）

新型911ターボSは、ポルシェのフラッグシップスポーツ「911」の頂点に位置づけられるモデルです。最大の特徴は、軽量でパワフルな「T-ハイブリッド」技術を採用した3.6リッター水平対向6気筒ツインターボエンジンで、最高出力は先代モデル比61馬力アップの711馬力で、最大トルクは800Nmを発揮。

心臓部には、従来のカレラGTSに搭載された1基の電動ターボを発展させ、2基の電動エキゾーストガスターボチャージャーを搭載。レスポンスの向上と高回転域での伸びやかな加速を実現しました。

これに組み合わされるのは電気モーターを内蔵した8速PDKと、ポルシェ独自の4WDシステム「PTM」。俊敏性と安定性を両立し、サーキットから日常走行まで幅広く対応します。0-100km／h加速はわずか2.5秒、最高速度は322km／hに達し、従来モデルを凌駕する圧倒的なパフォーマンスを誇ります。

その実力は、ドイツ・ニュルブルクリンク・ノルドシュライフェでの公式ラップタイムに表れています。新型ターボSは先代より約14秒速い7分3秒92を記録。追加されたハイブリッドシステムにより車両重量はわずか85kg増加したものの、ドライビングダイナミクスは大幅に改善されました。

開発テストを担当したポルシェのブランドアンバサダー、イェルク・ベルクマイスター氏もその仕上がりを高く評価し、次のように語っています。

「重量増加は全く感じません。それどころか、この車ははるかに俊敏で、グリップ力も向上し、サーキットのあらゆるセクションにおいて先代モデルよりも大幅に速くなっています」

ブレーキやタイヤも刷新されました。フロントは255／35 ZR20、リアには325／30 ZR21サイズを装備。さらにポルシェ最大のセラミックコンポジットブレーキ（PCCB）を標準装備し、直径420mmのフロントディスクと410mmのリアディスクが高い制動力と耐久性を提供します。これにより、サーキット走行でも安心のブレーキ性能を実現しました。

エクステリアでは、アクティブフロントディフューザーや可変リアウイングを備えたインテリジェントエアロダイナミクスを採用。空気抵抗係数を従来比10％削減し、高速域での安定性と冷却性能を最適化しています。

インテリアには専用色「ターボナイト」を各所にあしらい、18wayアダプティブスポーツシートやカーボンパネルを標準装備。専用デザインのエンボス加工も施され、最上級モデルにふさわしい仕上がりです。

車両価格（消費税込）は、911ターボSが3635万円、911ターボSカブリオレが3941万円です。