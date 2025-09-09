ドラマ「北くんがかわいすぎて手に余るので、3人でシェアすることにしました。」の特別イベントが8日、東京都内で行われ、出演者の本田翼、志田未来、岩瀬洋志、増子敦貴、おいでやす小田、CENT（セントチヒロ・チッチ）、主題歌を担当するThis is LASTがイベント前に囲み取材に応じた。



本作は、万人の心をとりこにする北くん（岩瀬）に魅了された浅田南（本田）、比留間東子（志田）、西野悠（増子）が、北くんを33％ずつシェアする同盟を結び、4人で共同生活を送るラブコメディー。

主演の本田は、「ドラマをやっていて、イベントをするというのが初の試みなので、今日のイベントを頑張りたいなと思います」と意気込み。

志田は、「どんなイベントになるんだろうってドキドキしています。イベントをやらせていただけるということは、ドラマが愛されているんだなと実感したので、こういう機会をいただいてうれしいです」とコメント。岩瀬も、「ファンの皆さまや視聴者の皆さんと実際にお会いして、熱量や愛を肌で感じられるのは楽しみです」と声を弾ませた。

また、「9月に入りましたが、今年の夏の思い出は？」と話題を振られた本田は、「先日、大阪万博に行きました。ミャクミャクさまには会っていないけれど、これが私の今年の夏の思い出です」と笑顔で回答。

志田は、「フェスやライブに行きました。日焼けはしたくないので深い帽子を被って、タオルで口元を巻いて、長袖を着て汗だくになったんですけれど、全身で盛り上がれて、とても楽しい夏の思い出ができました」と話した。

増子は、「お仕事で1カ月上海に行ったので、今はやっている『ラブブ（Labubu）』を求めて街中を歩き回ったのですが、どこにも見つからなくて、結局ノーラブブで帰ってきました。1カ月もあったのに…」とエピソードを披露して、笑いを誘った。

最後に本田は、「『北くんシェア』は来週が最終話なので寂しい気持ちもあるのですが、皆さんに最後まで愛してもらいたいですし、今日の音楽とドラマの複合イベントを成功させたいです。配信でも見られるので、ドラマもイベントもチェックしてください」と呼び掛けた。

ドラマは、毎週火曜よる11時からカンテレ・フジテレビ系で放送中。