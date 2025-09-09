ＬＵＮＡ ＳＥＡのギタリスト・ＳＵＧＩＺＯが９日、Ｘを更新。バンドのドラマー・真矢が脳腫瘍と大腸がんのステージ４と公表したことを受け、「真矢は必ず帰って来る」とエールを送った。

真矢は８日、バンドの公式サイトで５年前に大腸がんステージ４と診断され、７回の手術を経てツアーを完走したものの、先日めまいで倒れ、脳腫瘍と診断されたことを公表した。

ＳＵＧＩＺＯは「彼が癌を患って５年。今まではファンの皆様に心配をかけたくないという一心で、公表せずに密に病気と闘ってきました」と真矢の心情を代弁。しかし「ここにきて遂に隠しきれない状況になってしまい、皆様にお伝えする事を真矢本人が決めました」と説明し「みんなにお願いがあります」と切り出した。

「今までは本人の家族、メンバー、そしてごく限られたスタッフだけで彼をサポートしてきましたが、これからはどうかみんなの力を真矢に送ってあげてください。僕らと一緒に。そして何よりも前向きでいてください。真矢自身が誰よりも前向きなので」と呼びかけた。

そして「絶対に真矢の命を繋げたい。全力サポートをしていきます」との決意もにじませ「真矢は必ず帰ってくる。ＬＵＮＡ ＳＥＡは不滅です」と結んだ。

この投稿に、真矢自身もＸで「ＳＵＧＩＺＯ愛してるよ」と返答していた。