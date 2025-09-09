TBS系アニメ「ウマ娘シンデレラグレイ」とコラボしたキーホルダー「ミュージック・タッチ」が、発売された。実在する人気馬をモデルにデザイン化、NFC（近距離無線通信）チップが内蔵された機能で人気だ。キーホルダーをスマホに近づけるだけで、音楽やミュージック・ビデオ、サイトにアクセスできる。発売のユニバーサルミュージックでは「次世代の音楽・MVツールとして浸透させていきたい」と話している。

「ウマ娘シンデレラグレイ」は週刊ヤングジャンプで連載。今年4月期TBS系でアニメ放送され、10月5日からはシーズン2の放送がスタートする。寂れた地方のカサマツトレセン学園出身のオグリキャップの新たな青春ストーリー。ミューッジック・タッチでは「オグリキャップ」「タマモクロス」「ベルノライト」という3頭の人気馬をモチーフにしている。

ミュージック・タッチは、昨年12月に発売。使用するには、スマートフォンに無料アプリ「BUDDY」をダウンロードして会員登録（無料）。指定枠に楽曲やMVのURLをコピーペイストするだけでオリジナルミューッジック・タッチが完成する。