サンリオを実写化したら「ハンギョドン」を演じてほしい俳優ランキング！ 「菅田将暉」を超える1位は？
2023年、サンリオのキャラクター「ぼさにまる」がサンリオ初となる完全実写ドラマとなり、上白石萌音さんが主人公・さくら役を務めました。もし、ほかのサンリオキャラクターも実写化されるとしたら、どの俳優に演じてほしいですか？
All About ニュース編集部は8月18〜19日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「サンリオキャラクターの実写化」に関するアンケート調査を実施しました。今回は、「サンリオキャラクターを実写作品化するとしたら、『ハンギョドン』を演じてほしい俳優」ランキングの結果を紹介します。
2位に選ばれたのは菅田将暉さんでした。菅田さんは、コンテストへの出場をきっかけに芸能界入りし、すぐに『仮面ライダーW』（テレビ朝日系）で主人公の1人として俳優デビュー。その後、主演映画『共喰い』で日本アカデミー賞新人俳優賞を獲得するなど、演技力の高さが注目されます。
演技派として立て続けにドラマや映画に出演し、現在では幅広い世代から人気を獲得。どんな役でも高いレベルで演じられる表現力を持ち、ハンギョドンも完璧に仕上げてくれそうです。
回答者からは、「ちょっと不器用で愛嬌のあるキャラクターを演じるのが上手そう」（30代女性／東京都）、「ハンギョドンの面白いけど、実は繊細な内面をリアルに表現できそう」（20代男性／神奈川県）、「ユニークさや人懐こさを魅力的に伝えられると思う」（10代女性／長野県）などの意見が寄せられました。
1位に選ばれたのはムロツヨシさんです。ムロさんは、大学在学中に役者を志し、舞台など演劇を中心に活動。その後、映画『サマータイムマシン・ブルース』への出演をきっかけに、映画やドラマに出演するようになります。
コメディー作品を中心に人気を獲得し、現在ではさまざまなドラマや映画にひっぱりダコのムロさん。どんな性格の役でも演じられる器用さを持ち、キャラクターの実写化も成功させてくれそうです。ハンギョドンの人を笑わせることが得意で、実はさびしがり屋でロマンチストという性格もムロさんのキャラクターにピッタリ。はまり役になりそうです。
回答者からは、「愛嬌があってゆるい雰囲気を演じられ、のんびりした性格も自然にこなせる」（60代男性／大阪府）、「ユーモラスで愛嬌のある雰囲気がハンギョドンにぴったりです」（20代男性／静岡県）、「コミカルであり、人懐っこいところがまさにムロさんです！」（30代女性／滋賀県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の筆者：ゆるま 小林 プロフィール
長年にわたってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
