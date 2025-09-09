「ナンバープレートにしたい」と思う栃木県の地名ランキング！ 2位「日光市」を抑えた1位は？【2025年調査】
車に付けるナンバープレートの地名は、日常の中でその土地の魅力をさりげなく伝えるシンボルになります。観光地としての知名度や、歴史的背景、響きの美しさなどが選ばれる理由となり、愛着や誇りを表す存在として人気を集めています。
All About ニュース編集部では、2025年9月2〜3日の期間、全国10〜70代の男女238人を対象に、「ナンバープレートにしたい地名に関するアンケート」を実施しました。その中から、「ナンバープレートにしたい」と思う栃木県の地名ランキングの結果をご紹介します。
【8位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「有名な地名のナンバープレートは欲しい。歴史好きに人気出そう」（20代女性／千葉県）、「世界遺産の日光東照宮や華厳の滝など観光地として有名で、全国的に認知度が高いから」（30代女性／大阪府）、「猿のイメージがあるのでナンバープレートにしたらかわいいかなと思った」（20代女性／岡山県）といった声が集まりました。
回答者からは「宇都宮市は栃木県の中心都市であり、餃子で有名なこともあって親しみやすいイメージがあるから」（30代男性／富山県）、「メロンや餃子が有名だからグルメ旅するにもよさそうなナンバープレート」（40代女性／長崎県）、「栃木と言えば宇都宮市が有名ですし、都と宮という気品ある漢字が使われているので使用してみたいです」（30代男性／福岡県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
