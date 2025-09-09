教室の隅にカメラが…着替え中の女子生徒を盗撮か　中学校教師の男を逮捕

中学校の教室で、着替えをしていた女子生徒を盗撮したとして、京都府内の中学校教師の男が逮捕されました。



性的姿態等撮影の疑いで逮捕されたのは、京都府内の中学校教師・松岡寿俊容疑者（39）です。



警察によりますと、松岡容疑者は9月5日午後1時40分頃から午後2時20分頃までの間、勤務する中学校の教室の隅にモバイルバッテリー型のカメラを設置し、着替え中の女子生徒5人の下着姿を盗撮した疑いがもたれています。





学校から警察に「教室にカメラが仕掛けられていた」と申告があり、警察がカメラを回収して動画を調べたところ、カメラを設置する松岡容疑者が映っていたということです。警察の取り調べに松岡容疑者は「撮影されているか、動画を見ていないのでわかりません。ただ女の子の下着を撮影するためにカメラを設置したことは間違いありません」と容疑を認めているということです。長岡市教育委員会は以下のようにコメントしています。（長岡京市教育委員会 西村文則教育長）本市立中学校の教員が逮捕されたことにつきまして、児童、生徒、保護者の皆様、市民の皆様の信頼を裏切る行為であり、心よりお詫び申し上げます。教育委員会としましては、この間、国および京都府教育委員会からの教職員の服務規律の確保に関する通知を踏まえ、校内研修の実施をはじめ、服務規律の確保に取り組んできたところであり、このような事案が起こったことは誠に遺憾であり、慙愧に堪えない思いです。今回の事態を厳粛に受け止め、生徒の心のケアを第一に考え、教職員やスクールカウンセラーによる相談体制をつくるとともに、二度とこのような不祥事を起こさないよう、再発防止に向け服務規律の遵守と綱紀粛正の確保を徹底し、信頼回復に向け取り組んでまいります。