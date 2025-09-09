【エルサレム＝福島利之】イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相は８日、空軍司令部で、パレスチナ自治区ガザの中心都市ガザ市の制圧作戦を巡り、住民に対して「そこから出ろ」と改めて退避を強く迫った。

「空軍はここ２日間で、ガザ市で高層ビル５０棟を倒壊させた」とも警告した。

イスラエル軍はここ数日、イスラム主義組織ハマスによる軍部隊への監視場所になっているとして、ガザ市で高層ビルへの空爆を強めている。首相府の発表によると、ネタニヤフ氏は「これは序章にすぎない」と言及した上で、「ガザ市で部隊による地上侵攻を始める」と強調した。

ハマス側はゲリラ戦で対抗している。イスラエル軍の発表などによると、ガザ北部ジャバリヤで８日、戦車が攻撃され、兵士４人が死亡した。止まっていた戦車のハッチ（昇降口）に爆発物が投げ込まれたという。

地元紙ハアレツによると、２０２３年１０月にガザで戦闘が始まって以来、ガザで死亡した兵士は４５９人に達した。停戦合意が崩壊し、３月の戦闘再開後の兵士の死者は５４人に上っており、ガザでの戦闘を強行するネタニヤフ政権への国民の批判が高まっている。