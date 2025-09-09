米俳優アーノルド・シュワルツェネッガー（78）の長男でモデル兼俳優のパトリック・シュワルツェネッガー（31）が6日、10年来の恋人と挙式したことが分かった。

米ニューヨーク・ポスト紙が報じたもので、パトリックは2023年12月に婚約を発表していたモデルのアビー・チャンピオン（28）とアイダホ州にあるコー・ダリーン湖を見下ろすゴザー・ランチ・ゴルフ＆レイク・クラブで、家族や親しい友人らを招いて永遠の愛を誓い合ったという。クリーム色のノースリーブのウエディングドレスをまとったチャンピオンと花嫁に合わせて、クリーム色のタキシードに黒のドレスパンツを着用するパトリックの姿も写真入りで伝えている。

式には父アーノルドと元妻でパトリックの母でもあるジャーナリストのマリア・シュライバーさんや姉キャサリンさん、俳優のクリス・プラット夫妻をはじめ両家が集結。招待客の中にはアーノルドと不倫相手だった元家政婦との間の隠し子で俳優のジョセフ・バエナの姿もあったという。また、俳優ロブ・ロウやドラマ「ホワイト・ロータス」で共演する俳優ジェイソン・アイザックスら俳優仲間も出席していたと伝えている。

2人は2015年に交際を始め、翌年インスタグラムで関係を公にしていた。（ロサンゼルス＝千歳香奈子）