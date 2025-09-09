女優の吉行和子（よしゆき・かずこ）さんが死去した。90歳。9日までに所属事務所「テアトル・ド・ポッシュ」が発表した。訃報を受け、芸能界からも追悼が相次いだ。

TBSのドラマ「3年B組金八先生」などで共演した武田鉄矢は、「若い時に本当に可愛がってもらった、ベテランの女優さんで。褒めてもらうとうれしかったですね」とコメント。「一生懸命熱演すると“上手ね〜”ってのんびりおっしゃるんですよね。大好きな先輩でした」としのんだ。

来年に公開予定の吉行さんの出演映画「あなたの息子ひき出します！」も公式X(旧ツイッター）が更新された。「吉行和子様 まもなく映画が完成するというこのタイミングで聞いた訃報に、私達は現実をまだ受け止められずにいます」とした上で、「吉行さんに、作品を観ていただきたかった…完成が遅くなって、間に合わなくて、本当に申し訳ありませんでした…」と詫びた。

「吉行さんの魂のこもったお芝居を、少しでも多くの人に観ていただけるように頑張ります。どうか見守っていてください」と天国の吉行さんに呼びかけた。「吉行和子さん、本当にありがとうございました。吉行さんの笑顔を思い出しながら… 『あなたの息子ひき出します』スタッフ・キャスト一同」と結んだ。

日本アカデミー賞協会も公式Xで「俳優の吉行和子さんが9月2日に逝去されました。映画、舞台、テレビ、エッセイストと幅広く活躍され、そのチャーミングな人柄は多くの方を魅了しました。特に映画出演は130本を超え、晩年まで精力的に活躍されました。謹んでご冥福をお祈りいたします」と追悼。

さらに「第37回に『東京家族』で優秀主演女優賞を受賞し、第44回に永年にわたる映画界への貢献と実績に対し会長功労賞が贈られました。受賞時、【映画人生】を振り返ってご本人よりコメントをいただきました」とし、「こんなに長く映画出演を続けられて、これほど幸せな事はありません。多くの方々の支えがあったからこそと、感謝の気持ちでいっぱいです。撮影現場にいる時が、一番心も体も元気です。もう少しその時間が続くことを心から願っております。俳優 吉行和子」との言葉を紹介した。