ミライアル<4238.T>は５日ぶりに反落している。同社は８日の取引終了後、２６年１月期第２四半期累計（２～７月）の連結決算の発表にあわせて、第３四半期累計（２～１０月）の連結業績予想を開示した。売上高予想は前年同期比７．５％減の９５億円、営業利益予想は同５２．８％減の４億９０００万円としており、大幅減益見通しを嫌気した売りが出ている。



プラスチック成形事業では半導体市場において先端品の需要が堅調な一方、既存品の需要回復に時間が掛かる見通しとなった。売上高の減少による工場稼働率の低下や減価償却費の増加による影響を織り込んだ。



７月中間期は売上高が前年同期比１０．３％減の６３億４０００万円、営業利益が同６０．０％減の３億３４００万円だった。医療分野は増収だったものの、主力の半導体をはじめ、自動車や電子部品、機械・部品・その他の売上高が前年同期に届かなかった。



出所：MINKABU PRESS