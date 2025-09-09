ETF売買動向＝9日寄り付き、日経レバの売買代金は326億円と活況 ETF売買動向＝9日寄り付き、日経レバの売買代金は326億円と活況

9日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比2.0％減の659億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同0.8％減の554億円となっている。



個別ではＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ダブル・ブル ＥＴＮ <2036> 、ＴＯＰＩＸブル２倍上場投信 <1568> 、ＳＭＤＡＭ Ａｃｔｉｖｅ ＥＴＦ 日本高配 <2011> 、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> 、グローバルＸ グローバルリーダーズ－日本株式 <2641> など69銘柄が新高値。ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＪＰＸ日経４００ダブル <1466> 、ＴＯＰＩＸベア２倍上場投信 <1356> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸダブルインバース <1368> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 日経平均ダブルインバース <1366> 、ＮＥＸＴ 日経平均インバース <1571> など15銘柄が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ＷＴＩ 原油上場 <1690> が4.57％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ パラジウム上場投資信託 <1675> が3.16％高と大幅な上昇。



日経平均株価が407円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金326億5100万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における同時刻の平均売買代金214億2400万円を大きく上回る活況となっている。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が78億5900万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が31億9200万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が24億4600万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が23億6200万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が21億1100万円の売買代金となっている。



株探ニュース

