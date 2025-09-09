―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の9月5日から8日の決算発表を経て9日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<2301> 学情 　　　　　東Ｐ　　 -9.00 　　9/ 8　　　3Q　　　-33.00
<3071> ストリーム 　　東Ｓ　　 -3.39 　　9/ 8　　上期　　　 26.42
<4238> ミライアル 　　東Ｓ　　 -1.99 　　9/ 8　　上期　　　-58.44
<9632> スバル 　　　　東Ｓ　　 -1.79 　　9/ 8　　上期　　　 10.64
<2294> 柿安本店 　　　東Ｐ　　 -0.62 　　9/ 8　　　1Q　　　 -4.89

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした9日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース