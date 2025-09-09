

―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の9月5日から8日の決算発表を経て9日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。



■決算マイナス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率



<2301> 学情 東Ｐ -9.00 9/ 8 3Q -33.00

<3071> ストリーム 東Ｓ -3.39 9/ 8 上期 26.42

<4238> ミライアル 東Ｓ -1.99 9/ 8 上期 -58.44

<9632> スバル 東Ｓ -1.79 9/ 8 上期 10.64

<2294> 柿安本店 東Ｐ -0.62 9/ 8 1Q -4.89



※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした9日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。

「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



株探ニュース

