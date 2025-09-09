

―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の9月5日から8日の決算発表を経て9日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。



■決算プラス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率



<7265> エイケン工業 東Ｓ +7.13 9/ 8 3Q 77.82

<2163> アルトナー 東Ｐ +4.33 9/ 8 上期 14.45

<7856> 萩原工業 東Ｐ +1.26 9/ 8 3Q -23.10

<3246> コーセーＲＥ 東Ｓ +0.45 9/ 8 上期 -89.43



※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした9日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。

「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



株探ニュース

