―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の9月5日から8日の決算発表を経て9日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<7265> エイケン工業 　東Ｓ　　 +7.13 　　9/ 8　　　3Q　　　 77.82
<2163> アルトナー 　　東Ｐ　　 +4.33 　　9/ 8　　上期　　　 14.45
<7856> 萩原工業 　　　東Ｐ　　 +1.26 　　9/ 8　　　3Q　　　-23.10
<3246> コーセーＲＥ 　東Ｓ　　 +0.45 　　9/ 8　　上期　　　-89.43

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした9日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。
「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース