D’ESPAIRSRAY、解散から15年ぶりのワンマン公演開催決定
2011年に活動を終了したD’ESPAIRSRAY。独自の世界観と圧倒的なパフォーマンスで国内外のシーンを席巻したD’ESPAIRSRAYが、約15年の時を経て2026年5月4日（月・祝） Zepp DiverCity Tokyoにてワンマン公演＜D’ESPAIRSRAY LIVE 2026『RAPTURE』＞の開催を発表した。
さらに、公演の決定に伴いオフィシャルファンクラブ「［un］Beautiful」が再発足。
加えて、待望されていたこれまでの楽曲たちが主要サブスクリプションサービスを含む各種デジタル配信プラットフォームにて本日より解禁となっている。
また、結成記念日である本日9月9日（火）21時9分に新たに開設されたD’ESPAIRSRAYオフィシャルYouTubeチャンネルにて、メンバー出演による緊急生配信が行われる。配信内では、メンバー自身の言葉で今までの経緯や今後の展望が語られる予定だ。
解散から14年の時を経て再び歩み始めるD’ESPAIRSRAYに注目だ。
生配信情報
「D’ESPAIRSRAY Official YouTube」
2025年9月9日（火）21時9分〜
出演：D’ESPAIRSRAY（HIZUMI／Karyu／ZERO／TSUKASA）
▼Official YouTube
https://www.youtube.com/@DESPAIRSRAY-OFFICIAL
公演情報
＜D’ESPAIRSRAY LIVE 2026『RAPTURE』 ＞
2026年5月4日（月祝）Zepp DiverCity Tokyo
17:00／18:00
※各FC先行、国内外専用チケットあり
▼詳細はこちら
https://despairsray.com/contents/299097
オフィシャルファンクラブ ［un］Beautiful
2025年9月12日（金）21:00より募集開始
▼詳細はこちら
https://despairsray.com/contents/299104
サブスクリプションサービス配信
過去の楽曲、本日9月9日（火）よりサブスク解禁
▼詳細はこちら
https://despairsray.com/contents/299113
関連リンク
◆D’ESPAIRSRAY オフィシャルサイト
◆D’ESPAIRSRAY オフィシャルX
◆D’ESPAIRSRAY オフィシャルInstagram
◆D’ESPAIRSRAY オフィシャルYouTube