2011年に活動を終了したD’ESPAIRSRAY。独自の世界観と圧倒的なパフォーマンスで国内外のシーンを席巻したD’ESPAIRSRAYが、約15年の時を経て2026年5月4日（月・祝） Zepp DiverCity Tokyoにてワンマン公演＜D’ESPAIRSRAY LIVE 2026『RAPTURE』＞の開催を発表した。

さらに、公演の決定に伴いオフィシャルファンクラブ「［un］Beautiful」が再発足。

加えて、待望されていたこれまでの楽曲たちが主要サブスクリプションサービスを含む各種デジタル配信プラットフォームにて本日より解禁となっている。

また、結成記念日である本日9月9日（火）21時9分に新たに開設されたD’ESPAIRSRAYオフィシャルYouTubeチャンネルにて、メンバー出演による緊急生配信が行われる。配信内では、メンバー自身の言葉で今までの経緯や今後の展望が語られる予定だ。

解散から14年の時を経て再び歩み始めるD’ESPAIRSRAYに注目だ。

生配信情報

「D’ESPAIRSRAY Official YouTube」

2025年9月9日（火）21時9分〜

出演：D’ESPAIRSRAY（HIZUMI／Karyu／ZERO／TSUKASA）

▼Official YouTube

https://www.youtube.com/@DESPAIRSRAY-OFFICIAL

公演情報

＜D’ESPAIRSRAY LIVE 2026『RAPTURE』 ＞

2026年5月4日（月祝）Zepp DiverCity Tokyo

17:00／18:00

※各FC先行、国内外専用チケットあり

▼詳細はこちら

https://despairsray.com/contents/299097

オフィシャルファンクラブ ［un］Beautiful

2025年9月12日（金）21:00より募集開始

▼詳細はこちら

https://despairsray.com/contents/299104

サブスクリプションサービス配信

過去の楽曲、本日9月9日（火）よりサブスク解禁

▼詳細はこちら

https://despairsray.com/contents/299113