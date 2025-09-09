阪神が2年ぶり7度目のリーグ優勝

プロ野球の阪神は7日、甲子園球場で行われた広島戦に2-0で勝利し、2年ぶり7度目のリーグ優勝を決めた。様々な業界から祝福が殺到したが、その中には奇妙な「おめでとう投稿」をする企業も。SNSで話題になっている。

縦じま模様のひよこが見つめていた。

車内と思われるような場所。フロントガラス越しに大きなひよこがいた。正体はチキンラーメンでお馴染み、日清食品の公式キャラクター「ひよこちゃん」。だが、いつものつぶらな瞳ではなく、ただならぬ威圧感を放っていた。

「チキンラーメン ひよこちゃん」の公式Xが「甲子園まで ＃阪神おめでとう」と記し実際の画像を投稿。投稿24時間で4万いいねを超える大バズリとなっている。

今季独走した阪神。まるで他球団が感じた“怖さ”を表現したような投稿にネット上のファンも反応。「怖すぎるわw」「こわい、こわい、こわい（笑）」「もうホラーだよ、公式…（笑）」「やめろ！夢に出るだろ！！」「センス爆発」など恐怖と同時に笑いも溢れていた。



（THE ANSWER編集部）