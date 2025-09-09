【ゴルフ5レディス】最終日



荒木優奈（20）が通算12アンダーでルーキー2人目の優勝を手にした今大会は1996年にスタート。今年で30回目を迎えた。今回の舞台は3回目の開催だが、2017年大会の香妻琴乃の「大たたき」を覚えているファンも多いのではないか。

香妻は17番パー3の第1打をグリーン左下のバンカーに入れた。このバンカーは約6メートルの「日本一高い」といわれるアゴがあり、アマチュアがこの「壁」を越えてグリーンに1回で乗せるのは至難の業。香妻は第2打を“ホームラン”してグリーン右上のラフへ。きつい下り傾斜のアプローチはピンの左を通過して例のバンカーへ転がり落ちた。そこから脱出に3打を要し、6オン2パットの「8」。この「砂地獄」は女子プロ界で伝説となっている。

当時の距離は164ヤードでピン位置は左奥。この日の実測は同距離でピン位置は手前12ヤード・左9ヤード。バンカーの右端はややかぶるが、5ヤードの打ち下ろしなので、今の女子プロなら7Iか、ロフト角にもよるが6UTくらいでピンの右に打てばバンカーは気にならない。

ある大会関係者が言う。

「今回のコースセッティングは馬場ゆかりプロです。馬場さんの担当する大会は、例えば茂木（宏美）さんや塩谷（育代）さんに比べてピン位置が甘いように思う。今年の大会は台風接近で初日が中止になり36ホールに短縮され、最終日は混戦になっておもしろかったのに、17番のピン位置はスリリングな所に切られなかった。

やはり左のバンカーが利いている397ヤードの18番パー4もそう。前日は2段グリーン上の左サイドだったが、この日は上段のほぼ中央。ここでは左のバンカーはもちろん、右の池も関係ない。女子プロ協会は選手のレベルは上がっているというし、実際その通りだと思う。比例して、女子プロを見るファンの目も肥えている。主催者の意向もあるかもしれませんが、最終日の終盤はバーディー合戦より、厳しいピン位置での緊張する一打が見たいのではないか」

ちなみに、「香妻伝説」の17番で、この日ダブルボギー以上は一人もいなかった。

◇ ◇ ◇

女子プロと言えば、この大会も欠場した小祝さくらの故障の状態が心配だ。7月に優勝した際、周囲には「加齢の影響」を漏らしていたというが……。いったいどういうことか。いま、小祝に何が起きているのか。

