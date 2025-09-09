菅野がアクシデントに見舞われた。

【もっと読む】巨人・菅野智之が35歳でもメジャーで間違いなく結果を残すと思う根拠を話そう

11勝目をかけて臨んだドジャース戦は3回3分の0を7安打4失点で8敗目を喫した。

三回までにメジャー自己ワーストの3被弾。大谷に2打席連続弾を浴びるなどドジャース打線に攻略され、四回無死二塁からキム・ヘソンの打球が右足を直撃。投手返しの当たりに足を出して止めようとしたようで、そのままマウンドに崩れ落ち、フレンチ投手コーチに肩を抱えられながらベンチに下がった。

マンソリーノ監督代行は試合後、菅野の状態について「レントゲンの結果、陰性（骨に異常ない）だった」と説明した。

◇ ◇ ◇

それでも、ファンの予想を上回る活躍を見せている菅野。その成功を“見抜いていた”のが、侍Jでも投手コーチを務めた権藤博氏だ。実は渡米直前、日刊ゲンダイのコラムで「間違いなく結果を残す」と太鼓判を押していたのである。いったい何を見て、そう確信したのか。その“着眼点”とは。

●関連記事【もっと読む】…では、それらについて詳しく報じている。