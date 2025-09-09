驚きすぎて2度見したわ…本家は3000円なのに！大人気のゲームがたった100円

セリアをパトロールしていると、おもちゃ売り場で衝撃の出会いが！本家で3,000円ほどする大人気ゲームにそっくりなアイテムが、なんと110円で販売されていたんです。驚きの安さに2度見してしまいましたが、この価格で遊べるのは嬉しいところ。お子さんにはもちろん、大人も楽しめる商品なので、要チェックです♪

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：ハラハラスティックゲーム

価格：￥110（税込）

サイズ（約）

スティック：全長12cm

リング：直径4.7×1.2cm

サイコロ：1.6×1.6cm

販売ショップ：セリア

あの大人気ゲームが￥110（税込）！？セリアでとんでもないグッズをGET

セリアをパトロールしていると、おもちゃ売り場でとんでもない商品を見つけました。あの、ハバ社から出ている大人気ゲーム「スティッキー（ZITTERNIX）」にそっくりなゲームが販売されていたんです！

今回ご紹介するのは、その名も『ハラハラスティックゲーム』。本家のお値段が3,000円ほどするのに対し、こちらはなんと110円。驚きの安さですかさずGETしてきました。

セット内容は赤色・黄色・緑色のスティックが各10本、リング、サイコロ、サイコロシールです。

大人も夢中になる！セリアの『ハラハラスティックゲーム』

早速ゲームの準備していきます。

まずは、スティックを枠から外し、サイコロに付属のシールを貼ります。次に、スティックをリングに通して、平らな場所に立てます。続けて、スティックを広げて自立させていきます。この時、リング部分を持って少し上下に動かすと、スティックが簡単に広がりますよ。

準備ができたら、サイコロを振ってゲームスタート！出た目の色のスティックを1本ずつ抜いていきます。スティックはそれぞれ太さが違い、黄色が1番太く、緑色が中間、赤色が最も細いです。

スティックが太ければ太いほど、引き抜くのが難しくなります。また、どれが支えになっているのかを見極めないと、最初から崩れることも。シンプルですが夢中になれるゲームなので、110円で遊べるのが嬉しいです。

今回はセリアの『ハラハラスティックゲーム』をご紹介しました。

保育関係の友人曰く、子供たちにすごく人気だそう！知育玩具ですが、大人も楽しく遊べますよ。気になった方はぜひチェックしてみてください♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。