「宮廷女官チャングムの誓い」主演イ・ヨンエ（54）の長女が芸能界デビューしそうだ。8日にYouTube（ユーチューブ）人気トーク番組に出演し「長女がいろんなオーディションを受けている」と明かした。

イ・ヨンエは、韓国公営放送KBS2ドラマ「ウンスの良い日」に出演することをきっかけに、普段はあまり出演しないトーク番組に出演した。子供たちの話題に及び「二卵性双生児だから、今、2人とも中学2年生です」と紹介した。

司会者から「娘さんは、芸能界の才能があるようだ」と聞かれると「息子と娘が違うが、娘はちょっと私の方に似ていて、息子は父親の方。娘は今は、アイドルに関心が多く、ずっとオーディションを受けている。そのまま放っといている。私が止めれば、後で『お母さんのせいでできなかった』という話を聞きそうだから」と話した。

さらに「娘はTOMORROW×TOGETHERとBOYNEXTDOORが好きで、先日、一緒につれて公演を見たりもしている。ちょっと心配なのが、（アイドルになることを）簡単に考えているようだ。お母さん（私）を見て、良いことだけを見て裏面は見てないから。お母さんがどれほど苦労してここまで来たのかを見ずに華麗なことだけを見るからだ」と説明した。