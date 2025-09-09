虐待父が“余命300日”に。「長生きなんてしなくていい」“介護から逃げる方法”を模索する一人娘が下した決断は…【漫画】
家族という名の鎖に縛られ、弱った親を介護する。ふと心に忍び寄るのは、虐待をしてしまいたいと思うほどの負の感情ーー。
上記のシチュエーション、まったくピンと来ない人も多いだろう。しかし、いざ介護をすることになった肉親が、日常的に暴力をあなたに振るっていた「毒親」だとしたら？
『余命300日の毒親』（KADOKAWA）は、がんで余命1年と宣告された「毒親」の父に、一人娘のヒトミが介護から逃げる方法を模索することから始まる。親子関係と介護のリアルを描いたセミフィクションコミックだ。
同作品の著者である枇杷かな子さんに、作品内で意識して描いたことや、ストーリーを通して伝えたいことを聞いた。
◆毒親介護は、虐待へシフトする危険性がある
ーー「余命300日の毒親」発刊後、読者の方からどのような反響がありましたか？
枇杷かな子：いままさに毒親の介護で苦しむ方から「身につまされるような描写があったからこそ、一人じゃないと思えた」という感想をいただきました。その言葉だけで、この作品を世に出して良かったなと思っています。
ほかDMを中心に届いたのは、介護未経験者からの「これからのことを考えるきっかけになった」というお声です。どのような立場の方でも、自分ごとにしてくださったのは嬉しかったですね。
ーー作品内で、印象的に描けたと思うシーンがあれば教えてください。
枇杷かな子：娘であるヒトミが、父親に「熱いお茶をかけてやろうか」と心を歪ませてしまうシーンですね。もっといえば、父親の手袋を隠したり、靴を踏み潰したりするなど、気付かれないような嫌がらせを繰り返す部分も該当します。
私自身も介護中、弱っているのに言葉だけは強い父に対し「傷つけてしまいたい」という感情が何度も湧いたのは事実です。「介護から虐待へのシフト」は、ストレスが行き着いた先に起こり得ます。そんな現実にしっかりと向き合うべきだと思い、意識してストーリーに入れ込みました。
◆横柄な態度を取る一方で医師には…
ーー作品内では、ケアマネジャーを中心に、外部でサポートする方の姿を丁寧に描いているように思えました。
枇杷かな子：毒親にありがちなのが、サポートしてくれる人の立場を低く見て、横柄な態度を取ることだと思っています。作品内でも描写したのですが、直接命を預けている医師にはヘコヘコする傾向があるんです。
「いくら暴言を吐かれても、献身的に要介護者と向き合う人々の地位を、少しでも向上させたい」そんな気持ちが、自然と作品内にも反映されたのだと思っています。
◆身体が弱った父でも、大声をあげると…
ーー父親が怒鳴ると、ヒトミの身体の芯が凍ってしまう描写があります。枇杷さん自身も、似たような経験があったのでしょうか？
枇杷かな子：はい、私も同じような経験があります。とくに私の場合、怒鳴られると同時に喉の通り道が閉じ、途端に息苦しくなってしまうような感覚が忘れられません。
小さな頃、父のバイクのエンジン音が家の外から聞こえると、いつも胸がザワッとしていました。今日はどんなことが起きてしまうのかと、自然と心の準備をはじめていたのだと思います。
私の父は、介護中にどんどん身体が弱っていきました。もはや、ケンカをしても勝ててしまうぐらいに。そのような状態でも、父が大声をあげると身体が凍ってしまう感覚は、消えることはありませんでした。
◆もっとも辛かったのは「自身を否定されること」
ーー枇杷さんが実際に父親を介護しているなかで、もっとも辛かった経験はなんでしょうか。
枇杷かな子：「お前はダメだな」と、日常的に私自身を否定されることですね。たとえば、お昼に父親から呼び出されて「夜なら行ける」と返事すると、決まって「お前はなんでそんなにダメなんだ？」と言われていました。
