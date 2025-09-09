JR中野駅前の公園で8月に行われた盆踊り大会「中野駅前大盆踊り大会」の公式サイトが9日までに更新され、前夜祭について「行政をはじめ関係の皆様に多大なご心配とご迷惑をおかけいたしました」として謝罪する文書が掲載された。同前夜祭をめぐっては「ピンク盆踊り」と称され性的な内容を含む展示があったとして、後援した中野区が抗議していた。

公式では「日頃より、中野駅前大盆踊り大会をご支援・応援いただきまして、誠にありがとうございます」と前置きし、「このたびの『第13回中野駅前大盆踊り大会前夜祭』におきまして、一部の企画や演出に関して、区民の皆様からご意見やご心配のお声を頂戴いたしましたことを、重く受け止めております」と報告。「また、公園内において事前の申請に不備があり、借り受けた車両を設置・展示したことで、行政をはじめ関係の皆様に多大なご心配とご迷惑をおかけいたしましたこと、深くお詫び申し上げます」と謝罪した。

また「この度の件を真摯に受け止め、再発防止に努めるとともに、これからも「区民の皆様に愛されるお祭り」を目指して、一層努力してまいります。今後とも変わらぬご理解とご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます」と記された。

8月2、3日に行われた盆踊り大会は著名タレントらも登場する日本有数の規模。一方、問題となった1日の前夜祭では性的表現を含む踊りや、AV撮影に使われる車両「マジックミラー号」の展示があったとしてSNSなどで騒動化。セクシー女優も出演していた。