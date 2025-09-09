「手ぶらで楽ちん！」「これが300円！？」争奪戦必至の100均家電小物

プチプラなのにクオリティが高いと人気の、ダイソーのCOBライト。なんと、新タイプの『COBヘッドライト』が登場していました！頭に装着できるから、手ぶらで作業ができて便利。角度調整もでき、用途に合わせて当て方を変えられます。かなり明るいので、夜間にキャンプなどでトイレに行く際も安心ですよ！

商品情報

商品名：COBヘッドライト

価格：￥330（税込）

販売ショップ：ダイソー

コスパが良すぎる！ダイソーに『COBヘッドライト』がついに登場！

ライトなどの家電小物が充実するダイソーで、またまた気になる商品を発見しました！

今回紹介するのは『COBヘッドライト』。アウトドアや災害時などに役立つ、小型のCOBヘッドライトです。

価格は330円（税込）。筆者が購入した店舗では、電気小物売り場に陳列されていました。

点灯パターンは4段階に切り替えられます。

明るさ最大のブースターモードは300ルーメンで、45分間使用することができます。

250ルーメンの強モードは1.5時間、120ルーメンの弱モードは3.5時間使用が可能です。また、点滅モードもあるので緊急時などにも便利です。

トイレの個室くらいであれば、かなり明るくなります。これ1つあれば、トイレ内の様子をしっかり確認することができます◎

充電式で電池が要らないのも嬉しいポイント。

別売のType-Cケーブルに対応しているので、使いやすくて助かります。

角度調整もできるから用途によって当て方を変えられる！

ヘッドバンドの取り付け方法は簡単です。

ヘッドバンドを本体のバックプレートのスリットに押し込むだけで取り付けることができます。

頭や帽子に装着することで、手ぶらで作業ができます。

キャンプで夜間にトイレに行くときでも安心です。

また、角度の調整ができるのも高評価ポイント。

ピンポイントに照らしたり、全体的に明るくしたり、用途によって光の当て方を選べて便利です。

今回はダイソーの『COBヘッドライト』を紹介しました。

今までさまざまなCOBライトが登場してきたダイソーですが、ついにヘッドライトまで発売されるとは驚きました。コスパ抜群なので、1つ持っておくと安心です。

気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年8月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。