「手ぶらで楽ちん！」「これが300円！？」争奪戦必至の100均家電小物
商品情報
商品名：COBヘッドライト
価格：￥330（税込）
販売ショップ：ダイソー
コスパが良すぎる！ダイソーに『COBヘッドライト』がついに登場！
ライトなどの家電小物が充実するダイソーで、またまた気になる商品を発見しました！
今回紹介するのは『COBヘッドライト』。アウトドアや災害時などに役立つ、小型のCOBヘッドライトです。
価格は330円（税込）。筆者が購入した店舗では、電気小物売り場に陳列されていました。
点灯パターンは4段階に切り替えられます。
明るさ最大のブースターモードは300ルーメンで、45分間使用することができます。
250ルーメンの強モードは1.5時間、120ルーメンの弱モードは3.5時間使用が可能です。また、点滅モードもあるので緊急時などにも便利です。
トイレの個室くらいであれば、かなり明るくなります。これ1つあれば、トイレ内の様子をしっかり確認することができます◎
充電式で電池が要らないのも嬉しいポイント。
別売のType-Cケーブルに対応しているので、使いやすくて助かります。
角度調整もできるから用途によって当て方を変えられる！
ヘッドバンドの取り付け方法は簡単です。
ヘッドバンドを本体のバックプレートのスリットに押し込むだけで取り付けることができます。
頭や帽子に装着することで、手ぶらで作業ができます。
キャンプで夜間にトイレに行くときでも安心です。
また、角度の調整ができるのも高評価ポイント。
ピンポイントに照らしたり、全体的に明るくしたり、用途によって光の当て方を選べて便利です。
今回はダイソーの『COBヘッドライト』を紹介しました。
今までさまざまなCOBライトが登場してきたダイソーですが、ついにヘッドライトまで発売されるとは驚きました。コスパ抜群なので、1つ持っておくと安心です。
気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年8月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。