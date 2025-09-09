ZIPAIR Tokyoは、東京/成田〜バンクーバー・サンノゼ・バンコク/スワンナプーム線を冬スケジュールに増便する。

東京/成田〜バンクーバー線は最大週6往復、東京/成田〜サンノゼ線は同5往復、東京/成田〜バンコク/スワンナプーム線は同12往復を運航する。機材はボーイング787-8型機を使用する。

また、2026年1月5日から3月28日までの搭乗分の東京/成田〜シンガポール線の販売も開始する。

航空券の販売は、9月4日正午から開始する。

■ダイヤ

ZG55 東京/成田（14：30）〜バンコク/スワンナプーム（19：45）／12月2日・9日

ZG56 バンコク/スワンナプーム（22：35）〜東京/成田（06：20+1）／12月2日・9日

ZG53 東京/成田（16：35）〜シンガポール（23：10）／月・水・金（2026年1月5日〜3月9日）、毎日（3月11日〜28日）

ZG54 シンガポール（00：40）〜東京/成田（08：25）／月・火・木（2026年1月6日〜3月10日）、毎日（3月12日〜28日）

ZG30 東京/成田（16：00）〜サンノゼ（08：05）／火（12月16日〜30日）

ZG30 東京/成田（15：55）〜サンノゼ（08：00）／木（12月18日〜2026年1月1日）

ZG30 東京/成田（15：55）〜サンノゼ（09：10）／木（3月19日〜26日）

ZG29 サンノゼ（10：05）〜東京/成田（14：30 翌日）／火（12月16日〜30日）

ZG29 サンノゼ（10：00）〜東京/成田（14：25+1）／木（12月18日〜2026年1月1日）

ZG29 サンノゼ（11：10）〜東京/成田（14：25+1）／木（3月19日〜26日）

ZG22 東京/成田（16：15）〜バンクーバー（08：45）／10月29日

ZG22 東京/成田（16：15）〜バンクーバー（07：45）／水（11月5日〜2026年3月4日）

ZG22 東京/成田（16：00）〜バンクーバー（07：35）／木（1月8日〜2月12日）、火・木（2月17日〜3月5日）

ZG22 東京/成田（16：15）〜バンクーバー（08：50）／水（3月11日〜25日）

ZG22 東京/成田（16：00）〜バンクーバー（08：35）／3月10日

ZG21 バンクーバー（10：45）〜東京/成田（13：00+1）／10月29日

ZG21 バンクーバー（09：45）〜東京/成田（13：00+1）／水（11月5日〜2026年3月4日）

ZG21 バンクーバー（09：35）〜東京/成田（12：45+1）／木（1月8日〜2月12日）、火・木（2月17日〜3月5日）

ZG21 バンクーバー（10：50）〜東京/成田（13：00+1）／水（3月11日〜25日）

ZG21 バンクーバー（10：35）〜東京/成田（12：45+1）／3月10日