アニメ「鬼滅の刃」とロッテの人気菓子「ビックリマン」が再びタッグを組む。

株式会社ロッテは、絶賛公開中の「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来」をテーマにしたコラボ商品「鬼滅の刃マンチョコ＜無限城編＞」を2025年10月21日から東日本（静岡含む）で先行発売する。

「鬼滅の刃マンチョコ」は2020年に初登場して以来、歴代コラボビックリマンの中で出荷数No.1を記録した人気シリーズ。今回の新商品は第5弾にあたり、約2年ぶりのコラボとなる。

シールは全24種類を用意し、炭治郎や柱、そして上弦の鬼たちがビックリマンならではのコミカルかつ迫力あるタッチで描かれている。シールは描き起こしイラストで、ファンにとってはコレクション性の高いアイテムとなりそうだ。

菓子自体はおなじみのサクサク食感のウエハースチョコで、価格はオープン設定（想定小売価格172円前後・税込）。発売は遊技場やアミューズメント施設を除く一般流通で行われる。

ビックリマンチョコは1977年に誕生し、1985年に登場した「悪魔VS天使シリーズ」で爆発的ブームを巻き起こした。ピーク時には年間約4億個を販売し、アニメ化やマンガ展開にも広がった。2025年はその「悪魔VS天使シリーズ」が発売40周年を迎える節目の年でもあり、今回の「鬼滅の刃」との再タッグは記念イヤーを彩る一品となる。

