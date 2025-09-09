【万博】閉幕までに行きたい「海外パビリオン（コネクティングゾーン）」ランキング！【専門家解説も】
連日にぎわい、さまざまな話題を提供している大阪・関西万博も、10月13日の閉幕まで残すところあと1カ月ほど。閉幕までに行きたい＆おすすめの「海外パビリオン（コネクティングゾーン）」はありますか？
All About ニュース編集部は2025年8月21日、全国10〜60代の男女200人を対象に「大阪・関西万博」に関するアンケート調査を実施。その結果をランキング形式で紹介するとともに、通期パスで万博に何度も足を運んでいる旅行ジャーナリスト・村田和子さんに、パビリオンの魅力について聞いてみました。
回答者からは、「AR体験や音楽、ダンス、食文化など五感の楽しめるパフォーマンスで有名だからです」（20代女性／兵庫県）、「街並みを再現しているから」（40代男性／奈良県）、「ゴージャスな感じが良さそうだから」（40代女性／大阪府）、「ドバイ万博でも世界的に注目されたサウジ館は、巨大スクリーンや最先端の演出を駆使した壮大な展示で有名」（50代男性／東京都）などの声が寄せられました。
回答者からは、「サステナブルな暮らしを「体験」できる展示がとても気になるため」（20代男性／長崎県）、「キャラクター（サーキュラー）が可愛かったから」（20代女性／岐阜県）、「レストランにてソーセージやビールなど本場の味を味わってみたいため」（30代男性／東京都）などの声が寄せられています。
民族衣装に身を包んだスタッフとのコミュニケーションも非日常感があって万博ならでは。夜には幻想的なプロジェクションマッピングの催しも楽しめます。
1位の「ドイツ」は「サーキュラー」というマスコットが館内をナビゲート。循環をテーマにした展示が非常に充実しており見応えがあるので、時間をかけて見学したいところ。
ダイナミックな自然を体感できる「オーストラリア」や「インドネシア」、筆者が旅をしたいと感じた「ウズベキスタン」などもおすすめ。
コネクティングゾーンにある海外パビリオンは屋外にステージを併設し、スペインならフラメンコ、タイなら伝統舞踊といった具合に、各国の踊りや音楽などが披露されにぎやか。パビリオンに入らずとも世界の文化や多様性を感じられます。
村田 和子 プロフィール
通期パスで万博に通う関西在住の旅行ジャーナリスト。パビリオンはほぼ制覇。「旅で元気になる」をテーマに活動。親子で47都道府県を踏破し旅育メソッドを提唱。著書に「旅育BOOK（日本実業出版社）」。クルーズコンサルタント、総合旅行業務取扱管理者。大人旅、ひとり旅も得意！
調査方法：インターネット調査
調査対象：全国10〜60代の男女200人
※回答者のコメントは原文ママです
※本調査は全国200人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません(文:村田 和子)
