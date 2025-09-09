「主婦の買い物ww」人気バンドメンバー、オフ感あふれる姿に反響！ 「同じ人間なんだと安心しました」
4人組バンド・King Gnuの常田大希さんは9月8日、自身のX（旧Twitter）を更新。オフの姿を公開し、反響を呼んでいます。
【動画】King Gnu・常田大希＆井口理のオフ感あふれる姿
ファンからは「レジ打ちやりたかった〜」「レジ緊張するてw」「こんなんスーパーで見かけたらひっくりかえる！」や「主婦の買い物ww」「なんか親近感湧きましたwww」「同じ人間なんだと安心しました」といった声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「こんなんスーパーで見かけたらひっくりかえる！」常田さんは「めっちゃ生活」とつづり、1本の動画を公開。常田さんとバンドメンバーの井口理さんがスーパーで買い物をする様子です。常田さんがあくびをしていたり、井口さんがレジ打ちを見つめていたり、オフ感満載です。
「俺の携帯のクソ動画をネットの海に放流する」7日に「ボケーっとしてたら新曲リリースのタイミングなのに宣伝稼働0という、のほほんバンド過ぎる事態になってしまったので、俺の携帯のクソ動画をネットの海に放流するというだけのプロモーション？勝手にやってますのでみなさま宜しければみなさま何卒みなさまのお力をみなさまのお力でみなさま何卒みなさ」と投稿した常田さん。今後もファンにとってうれしい動画が公開されるかもしれませんね。
