スイーツ好き必見！阪急うめだ本店限定、焼き菓子専門店の初イベント「フィナンシェジャック」が楽しみすぎる
焼き菓子専門店「ビスキュイテリエ ブルトンヌ」大阪・阪急うめだ本店にて、特別なイベント「フィナンシェジャック」が初開催。
全8種類の焼き立てフィナンシェが、10月15日（水）から12日間限定でお目見えします。
初のイベント「フィナンシェジャック」が大阪で開催
「ビスキュイテリエ ブルトンヌ」はフランス・ブルターニュの美味しさが楽しめる焼き菓子専門店です。
13周年を記念した“ブルトンヌ アニバーサリー”の特別企画として「フィナンシェジャック」が初開催。
焼き立てアイテムが並ぶショーケースの半分をフィナンシェが埋めつくすという、心が躍るイベントです。
ブランド自慢の「焼き立てフィナンシェ」とは？
店舗併設の厨房で焼きあげる“焼き立てフィナンシェ”はオープン以来、人気NO.1を誇るアイテムなのだそう。
フィナンシェ生地は、焦がしバター＆皮付きのアーモンドプードルの深いコクと香ばしさを閉じ込め、隠し味に素材の風味を引き立てる“ゲランドの塩”をプラス。
定番フレーバー「フィナンシェ（プレーン）」
外側はカリッと香ばしく、中はふんわりしっとりした絶妙な食感になるよう焼きあげた自慢のフィナンシェなのだとか。
また、角のないオーバル型にすることで口あたりやさしく、プックリとしたふくらみによって生地のおいしさがより感じられるそうですよ。
個性的な新作6種を含むフィナンシェが勢ぞろい
「フィナンシェジャック」には、定番の『プレーン』（税込249円）、人気の期間限定フレーバー『ガナッシュショコラ』に、普段はお店に並ばない個性的で特別感のある新作6種を加えた全8種類が勢ぞろいします。
期間限定『ガナッシュショコラ』（税込303円）は、濃厚なガナッシュをしぼり、カカオ分65％のビターチョコをのせて焼きあげ。
『キャラメル・サレ』（税込324円）は、濃厚なキャラメル生地、香ばしいアーモンドマカロン、ゲランドの塩が引き立て合う食感も楽しい一品です。
『チュロス』（税込303円）はシナモンシュガーをまとわせて、チュロスのような味わいに。
『チェリーとチーズ』（税込357円）は、甘酸っぱいチェリーのジャム×濃厚なチーズクリームの甘じょっぱさが絶妙マッチ。
よりリッチなご褒美フレーバーもお目見え
「フィナンシェ ラムレーズンサンド」（税込432円）は、芳醇なラムレーズン×ホワイトチョコのクリームをサンドしたご褒美仕立て。
「フィナンシェ グラッセ（フランボワーズ）」（税込368円）は、甘酸っぱいフランボワーズのジャムを絞って、フランボワーズのアイシングで華やかに。
「フィナンシェ グラッセ（抹茶と栗）」（税込389円）は、西尾抹茶を使った生地に風味豊かな栗をのせて焼きあげ、抹茶アイシングで包んだ和の一品です。
食べ比べも楽しみな全8種類のフレーバー。
「フィナンシェジャック」は10月15日（水）から12日間限定の開催なので、大阪エリアの人はお見逃しのないようチェックしてくださいね。
■「フィナンシェジャック」開催概要
場所：大阪府大阪市北区角田町8-7 地下1階 ビスキュイテリエ ブルトンヌ 阪急うめだ本店
期間：10月15日（水）〜26日（日）
※イベントの開催に伴い、一部商品の販売が休止されます。
ブランド公式ホームページ
https://www.bretonne-bis.com/
参照元：株式会社 エーデルワイス プレスリリース
