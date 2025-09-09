

本田真凜

橋本環奈、眞栄田郷敦、櫻井海音、安斉星来、鈴木福、本田真凜、吉田剛明、那須ほほみ、木村佳乃、羽住英一郎監督がこのほど、都内で行われた映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』公開記念舞台挨拶に登壇した。

実写映画『カラダ探し』最新作。大ヒットを記録した前作に続き橋本環奈が主演を務め、同じく眞栄田郷敦が前作から続投。そして、井海音、安斉星来、鈴木福、本田真凜、吉田剛明が新たな“カラダ探し”に挑むこととなる。

木下有紗役の本田真凜は「私も昨日妹と映画館に観に行きました。演じた役と同世代の高校生のお客さんがたくさんいて、ファンのみなさんから良かったよという声も聞けて嬉しかったです」と挨拶。

撮影、そしてプロモーション期間を経て、自身にとって『カラダ探し』とは？と聞かれ、本田は「青春でした！今年でフィギュアスケーターとして 22 年目なのですが、他のフィールドで戦われている方の話を聞くことがなく、修学旅行に行くという経験もしたことがなかったので、本当に“青春”でした」と語った。

フォトセッション後には、カメラに向けてサインを書いた。妹・望結の幼馴染・鈴木福とペアになった本田真凜。どちらが先にサインを書くのか、譲り合う姿も見られた。