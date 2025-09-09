佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の9日の天気をお伝えします。



「救急の日」

9月9日は救急の日です。福岡市によりますと、ことしの熱中症による救急搬送者は、7日までで861人で、過去5年の平均の755.8人を大きく上回っています。9日も、福岡県には熱中症警戒アラートが発表されています。万全な対策をしてお過ごしください。



「気温はどうなのか？」

日差しは少ないものの、気温は上がります。最高気温は、行橋市35℃、福岡市、久留米市、飯塚市、大牟田市、佐賀市34℃、北九州市、宗像市33℃の予想です。湿度が高く、蒸し暑いでしょう。



「天気の予想」

天気は下り坂です。午後には雲が広がり、雨が降るところもあるでしょう。落雷や竜巻などの突風、急な強い雨にご注意ください。



「天気図」

日本付近には東西に延びる前線が停滞しています。この前線の影響で、大気の状態が不安定となっています。10日になると前線は南下し、福岡県や佐賀県に接近します。10日は雨の時間が長く、雨足も強まりそうです。気象情報にご注意ください。



「なのか間予報」

水曜日、木曜日は、福岡市の最高気温が30℃前後で、平年並みに落ち着きます。水曜日は前線の影響で広い範囲で本降りの雨になるでしょう。週末の3連休は、秋雨前線が停滞する影響で曇りや雨となりそうです。