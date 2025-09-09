女優でエッセイストとしても活躍した吉行和子（よしゆき・かずこ）さんが死去した。90歳。所属事務所「テアトル・ド・ポッシュ」が8日、発表した。来年に公開予定の吉行さんの出演映画「あなたの息子ひき出します！」が公式SNSで追悼した。

「テアトル・ド・ポッシュ」は「弊社所属の吉行和子が9月2日未明 肺炎のため 永眠いたしました 享年90」と報告した。

これを受けて、映画「あなたの息子ひき出します！」公式はX（旧ツイッター）を更新。「＃あなむす メンバーの ＃吉行和子 さんが、9月2日にお亡くなりになったそうです。所属事務所のHPより」とつづり、事務所サイトを引用。追悼コメントを投稿した。

「吉行和子様 まもなく映画が完成するというこのタイミングで聞いた訃報に、私達は現実をまだ受け止められずにいます」とした上で「吉行さんに、作品を観ていただきたかった…完成が遅くなって、間に合わなくて、本当に申し訳ありませんでした…」と詫びた。

「吉行さんの魂のこもったお芝居を、少しでも多くの人に観ていただけるように頑張ります。どうか見守っていてください」と天国の吉行さんに呼びかけた。「吉行和子さん、本当にありがとうございました。吉行さんの笑顔を思い出しながら… 『あなたの息子ひき出します』スタッフ・キャスト一同」と結んだ。

吉行さんは1935年生まれ、東京都出身。57年に劇団民芸の舞台「アンネの日記」で主役デビュー。59年に映画「にあんちゃん」で毎日映画コンクール女優助演賞を受賞した。78年に大島渚監督の映画「愛の亡霊」に主演。TBS「3年B組金八先生」、TBS「ふぞろいの林檎たち」などのドラマでも活躍した。