『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』ミニプラ「オルカブースター5050」＆勇動「ワイルドゴジュウウルフ」がセットで登場
バンダイは、『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』より「ミニプラ ナンバーワン合体シリーズPB オルカブースター5050 ＆ 勇動 ワイルドゴジュウウルフ【プレミアムバンダイ限定】」(8,600円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年2月発送予定。
2026年2月発送予定「ミニプラ ナンバーワン合体シリーズPB オルカブースター5050 ＆ 勇動 ワイルドゴジュウウルフ【プレミアムバンダイ限定】」(8,600円)
『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』より、【ミニプラ】で「オルカブースター5050」が完全新規造形で登場。
さらに【勇動】で「ワイルドゴジュウウルフ」が完全新規造形で登場し、豪華セットになって商品化された。
今回は【ミニプラ】【勇動】ともに一部組立済キットにて展開……！？圧倒的ボリューム・圧倒的プレイバリューに注目したい。
(C)テレビ朝日・東映AG・東映
