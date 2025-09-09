【コロンバス（米オハイオ州）８日＝金川誉】日本代表は、米国戦（９日、日本時間は１０日）に向け会場のロウアードットコムフィールドで前日練習を行った。６日にメキシコ戦で０―０と引き分けたメンバーから、森保一監督は大幅なメンバー入れ替えを明言。メキシコ戦は出場がなかったＤＦ長友佑都は「Ｗ杯に向けたサバイバルなんで。まずは１人１人が僕を含めて今の力をしっかり証明する、代表のレベルの選手なんだと証明することがまず大事なんで。チームとして勝つことは大事ですが、個人のアピールができないと意味がないので。それに懸けてやりたいと思います」と話した。

前日にメキシコ戦が行われたオークランドから約４時間半をかけたフライトと、時差３時間にも「全然余裕です。どれだけ修羅場をくぐっていると思っているんですか」ときっぱり。代表生き残りへの思いは「一番僕が強いので。まあこれから若い選手たちも出てくるとは思うんですけどね。たぶん僕が一番強いんじゃないんですか。生き残るための、意志みたいなところは。人それぞれ、表現の仕方があるので。僕はもう隠そうとしても隠しきれない情熱がある。それを前面に押し出して、明日もしっかりと自分の価値を示したいと思います」と話した。