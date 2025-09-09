◆ラグザス ｐｒｅｓｅｎｔｓ 第３２回 ＷＢＳＣ Ｕ―１８ 野球ワールドカップ ▽１次ラウンド 日本１０−０南アフリカ＝５回コールド＝（８日・沖縄セルラー那覇）

日本は南アフリカを１０−０の５回コールドで下し、開幕４連勝でスーパーラウンド進出を決めた。打線は３回、プロ注目の今岡拓夢内野手（神村学園３年）に今大会のチーム１号となる２ランが飛び出すなど、１０得点と活発。先発した最速１４９キロを誇る今秋ドラフト候補右腕の中野大虎（大阪桐蔭３年）が５回を９Ｋで４安打完封。Ｕ−１８Ｗ杯で大阪桐蔭の投手は９連勝となった。９日午後６時３０分からは１次ラウンド５戦全勝を懸け、プエルトリコ戦に臨む。

＊ ＊ ＊

今岡が首脳陣や仲間へ感謝の一撃だ。３回１死一塁、力強く振り抜き、左越えの２ランを放った。

「正直言うと、フェンスを越えるとは思ってなかったので、本当に夢のような感じでした。今日の１本は特別な１本になりましたし、一生の思い出になるかなと思います」。高校通算１７本目。木製での初アーチに、笑顔がはじけた。

小倉全由監督（６８）らコーチングスタッフからは「もっと強く振っていいんだよ。空振りを恐れちゃダメだよ」とアドバイスを受け、持ち味のフルスイングを取り戻した。「全員で、つないでつないでやっていくのが自分たちのチームだと思う。きょうのホームランは忘れて、これからも後ろにつなぐバッティングを徹底していきたい」と意気込んだ。

９月５日には１８歳の誕生日を迎えた。７日の食事会ではチームメートにサプライズでお祝いをしてもらった。「ベンチで盛り上げてくれる人がいるからこそ、今日の１本が出た」と仲間に感謝し、「世界一に貢献できるような活躍をしていきたい」と闘志をたぎらせた。（加藤 弘士）