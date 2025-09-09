【Switch2】イオン通販が「ポケモン同梱版」を抽選販売！イオンのクレカ限定

イオンの公式通販サイト「イオンスタイルオンライン」は、2025年10月16日発売の「Nintendo Switch 2（日本語・国内専用） Pokemon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition セット」（以下、ポケモン同梱版）の抽選販売を実施します。

応募受付期間は、2025年9月9日11時0分〜11日23時59分まで。各種イオンマークのクレジットカード払い限定です。

ポケモン同梱版は、任天堂の新型ゲーム機本体「Nintendo Switch 2」と、ポケットモンスターの新作ゲーム「Pokemon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition」のダウンロード版がセットになった商品です。

抽選の対象となる商品は2種類あります。ポケモン同梱版（税別4万9073円）のほか、ポケモン同梱版と液晶保護フィルムのセット（税別5万480円）があります。

イオンスタイルオンライン会員限定で、抽選受付期間中、1人1商品1回限り申し込めます。かつ、各種イオンマークのクレジットカード払い限定のため、対象のカードを持っている人のみ購入できます。

当選発表は9月17日12時ごろの予定です。当選者にのみ、メールが配信されます。

当選した場合の購入期間は、18日23時59分までです。購入期間が短いので注意してください。

発売日前日の10月15日以降に順次出荷されます。

Switch2とポケモンのゲームが欲しい人はチェックしてみて。イオンスタイルオンラインの特設ページから応募できます。

＜参考＞

イオンスタイルオンライン

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）