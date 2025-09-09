FANTASTICS、冠番組が今秋スタート！ガチのダンス対決、過酷ロケ…NGなしで挑戦

2016年結成、2018年にメジャーデビューを果たすとたちまちLDHを代表する人気ダンス＆ボーカルグループに成長したFANTASTICS（世界、佐藤大樹、澤本夏輝、瀬口黎弥、堀夏喜、木村慧人、八木勇征、中島颯太）。

彼らによるテレビ朝日初の冠番組『ファンタスティックPARK』が、9月30日（火）から放送スタートすることが決定した。

今年12月に結成10年目に突入する彼らは現在、全国ツアー『FANTASTICS LIVE TOUR 2025 “BUTTERFLY EFFECT” -FLY WITH YOU-』の真っ最中。

9月17日（水）には最新シングル『BFX』をリリースとますます勢いに乗るFANTASTICSが、“ファンタスティック”＝“素晴らしい瞬間”を見せるべく、NGなしでさまざまな企画に挑戦していく。

◆FANTASTICSの知られざる一面が明らかに！

気になる企画は、本気のダンスパフォーマンスでの“ガチ対決”から、今まで見せてこなかった身体を張った過酷ロケ、長期にわたる大型チャレンジまでバラエティに富んだもの。

さらには、2026年・春に有明に開業予定の複合型エンターテインメント施設「東京ドリームパーク」で、FANTASTICSが番組内で挑戦した企画を視聴者も体験できるという魅惑の連動も実施予定。FANTASTICSの知られざる一面が『ファンタスティックPARK』で明らかになること間違いなしだ。

10月26日（日）からテレビ朝日にて放送開始となる新ドラマ『仮面の忍者 赤影』で堂々主演を務めることが発表されたばかりのリーダー・佐藤大樹は「ライブ終わりにHIROさんからのサプライズ発表で知りました」と、今回の初冠番組のスタートを“ドッキリ要素”満載で知ったことを明かす。

「ご褒美をもらえた気がしてとても嬉しかったです！メンバー全員で声を出して喜びました。同時に”なんでもします！”と宣言しました。それくらい…気合いが入っています！」と瞳を輝かせる。

「ライブでは観ることができないような素の姿や身体を張る姿など、より飾らない僕らを知っていただけるようにさまざまな企画に挑戦したいと思います。この番組を通して僕らの抜群のチームワークと一人ひとりの強い個性を見つけてもらえたら嬉しいです。とにかくたくさん笑ってください！」と意気込む佐藤。

個人では『仮面の忍者 赤影』、FANTASTICSとして『ファンタスティックPARK』と、秋の夜長はまさに“FANTASTICS尽くし”に。

FANTASTICSの“ファンタスティックな魅力”を存分に引き出す冠番組『ファンタスティックPARK』に注目だ。