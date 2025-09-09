か、かんわいいぃぃいいーーッ♡【Can★Do】大人世代に刺さる！「モンチッチグッズ」

レトロ可愛いアイテムやファッションが再燃している今。あの懐かしキャラのグッズが、【Can★Do（キャンドゥ）】から登場したとの情報をキャッチ！ 今回は、大人世代に刺さる「モンチッチグッズ」をご紹介。ふわふわの毛足や愛らしい表情がトレードマークで、見るだけで心ときめきそう。ノートやチャーム、ポーチなど、実用性とデザイン性も兼ね備えたアイテムが幅広くラインナップ。日常にさりげない癒しを与えてくれること請け合いなので、ぜひチェックして。

使うのがもったいない！？ カバー付きノート

【Can★Do】「モンチッチ A6カバー付きノート」\110（税込）

キュートなモンチッチくんとモンチッチちゃんがデザインされたカバー付きのノート。おどけたような仕草は、見ているだけで癒されそう。乙女心をくすぐる、ピンクのアーガイル柄と四隅のリボンもポイント。@ftn_picsレポーターのとも*さんも、「使うのがもったいなくて鑑賞用になっちゃうかも」とお気に入りの様子。クリア素材のカバーはもちろん取り外しOK。付属のノートが使い終わっても、別のノートに付け替えて楽しむこともできそうです。

お気に入りのバッグやポーチにつけたいプチチャーム

【Can★Do】「モンチッチ プチチャーム2P」\110（税込）

ころんと小さなサイズ感が愛らしいプチチャーム。レポーターとも*さんも、「しずく型の透明アクリル板が揺れると光を反射して綺麗」と大満足のよう。モンチッチくんとモンチッチちゃん、2人並んだ姿にほっこり。こんな風にペアでつけるのも良し、友人とシェアするのもおすすめ。バッグやポーチにつければ、さりげないアクセントを加えてくれます。

これ便利すぎる！ めじるしチャーム

【Can★Do】「モンチッチ アクリルめじるしチャーム」\110（税込）

バッグやポーチにちょこんとつけるだけで、気分が上がりそうなアクリルチャーム。プチチャームよりも少し大きめのサイズ感で、よりモンチッチの可愛らしい表情が楽しめそう。軽くて透明感のあるアクリル素材に、リング付きだからペットボトルや傘にもパッと取り付けOK。レポーターとも*さんによると、「シリコンリング部分で、ペットボトルのキャップを開ける時のサポートもできました」とのこと。工夫次第で、便利な使い方が出来そうです。

モンチッチの世界観を存分に楽しめるフラットポーチ

【Can★Do】「モンチッチ フラットポーチ」\110（税込）

レポーターとも*さんも「モンチッチくんとモンチッチちゃんが並んで座っている姿は胸アツ」とプッシュするフラットポーチ。ふわふわの毛足、おなじみの赤いスタイにおしゃぶりポーズと、モンチッチの世界観を表現したアイテムです。透明素材で中身がひと目でわかるのも嬉しいポイント。コスメや文具、小物の整理に大活躍してくれそう。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：小沢 鳴子