

見学時にはぜひ保育者に質問してみましょう。その園が子どもの主体性をどのように考えているかが見えてきます（写真：M&K／PIXTA）

秋は、保育園の入園申し込みの季節でもあります。

ここ数年、少子化の影響で認可保育園や認定こども園に入園しやすくなりました。待機児童の課題が依然ある地域もありますが、かつての「どこでもいいから入れたい」という切迫感は和らいできています。

その一方で、「入りやすくなったからこそ、どの園を選ぶべきか」という新たな悩みが増えています。園ごとに特色や方針が異なり、教育面をどう評価すればいいのか迷う保護者も多いでしょう。

本稿では、園選びにおいて見落とされがちな教育的な視点について考えていきます。

「習い事」があれば教育的に優れているというわけではない

幼児教育というと、まず「習い事」が頭に浮かぶ方が多いかもしれません。英語、リトミック、運動指導など、園によってはカリキュラムに取り入れているところもあります。パンフレットでも大きく打ち出され、「特色」として強調されることが少なくありません。

しかし、「習い事」があるから教育的に優れている、とは必ずしも言えません。実際に、保育園や幼稚園の保育内容と子どもの運動能力の関係を調べた研究では、自由遊びが多い園のほうが、特別な運動指導をしている園よりも園児の平均的な運動能力が高かったという結果が報告されています。

理由は明快です。子どもは遊びに夢中になると、自ら飛んだり跳ねたりし、多様な動きを繰り返します。友だちとの遊びが盛り上がれば、全身を惜しみなく使います。そこで得られる経験は、筋肉や骨の発達、運動神経の向上に直結します。しかも、同時に社会性や認知能力も培われていきます。

一方で、特別な運動指導の時間に、大人の指示で整列し、画一的な動きを練習するだけでは、子ども自身が主体的に動く機会は限られます。結果として、子どもが「楽しい」と感じられなければ効果は薄れ、場合によっては「苦痛な時間」となり逆効果になることさえあります。

もちろん、現在では園での運動指導等もこういった子どもの特性を研究して工夫されていると思います。が、「月に2回、運動指導の時間があります」とPRする園があったとして、その園が運動指導をPRしていない園よりも教育的に優れているとは限らないことは知っておいたほうがよいでしょう。

幼児期の学びは「遊び」から生まれる

では、幼児期に最も重要な教育とは何でしょうか。答えはシンプルで「遊び」です。

保育所保育指針や幼稚園教育要領にも、幼児教育の基本は「子どもの主体的な活動を豊かにする環境構成」にあると明記されています。乳児期に寝返りやハイハイを自ら獲得していくように、幼児期も「もっとやりたい」「もっと知りたい」という意欲が成長の原動力です。

子どもは同じ遊びを繰り返し試行錯誤することで、心身のさまざまな機能を高めていきます。その過程で達成感を味わい、獲得した力を使って次のチャレンジに進んでいきます。

大人が考えた活動を押し付けるよりも、子どもが自分のペースで取り組める環境を整えたほうが、教育的効果は大きいのです。

ここでいう「遊び」は単なる娯楽ではありません。「遊び」で出会うさまざまな現象を五感で感じ、やがて言葉で認識し、物事を豊かに理解する基礎を培います。

物の扱い方、体の動かし方、言葉で表現すること、子ども同士が自己主張をぶつけ合う瞬間にも共感する力や社会性が育ちます。学齢期以降の学びの土台となる力が複層的に育まれる時間です。

ただし、これは「放任保育でいい」という意味ではありません。

筆者はこれまで多くの園を視察してきましたが、「ここまで遊びにこだわるのか」と驚かされる園に数多く出会いました。

ある園では、玩具一つにも強いこだわりがありました。子どもの手になじむ質感や、安全性だけでなく、遊びの幅を広げるためにどのような素材や形状がよいのかを徹底的に研究していたのです。

別の園では図書環境を重視し、年齢ごとに適した絵本や図鑑を揃え、子どもが自発的に手に取れるよう工夫されていました。園庭へのこだわりも深く、土や砂、水を自由に使える環境を整え、季節ごとに子どもが自然と触れ合えるようにしている園もありました。

こうした園の保育者や園長は、「子どもがいま夢中になっていることは何か」「次にどんな活動を取り入れればさらに興味が広がるか」と語り、その目は真剣に輝いていました。学齢期を見通し、子どもたちに今身につけてほしい力を真剣に考えていることもわかり、頭が下がりました。

「保育＝お世話」「そこに習い事が加われば付加価値がある」と考えがちですが、実際には日々の遊びや生活の質こそが、子どもの発達に最も大きな影響を与えるのです。

見学で注目すべき教育面のポイント

では、実際に園を見学するとき、教育的な視点からは何をチェックすればよいのでしょうか。

子どもが生き生きと楽しそうに過ごしているか

十分に体を動かせているか（園庭の有無や散歩の頻度、水遊びの機会）

遊びの空間に工夫があるか（おもちゃが自由に選べる収納、ままごとコーナーなど）

空間は十分あるか（保育室が過密だと、子どもはおもちゃを広げることもできない）

年齢に応じた玩具や本は用意されているか（年長児にはブロックや図鑑など）

子ども同士の自由な対話やごっこ遊びが見られるか（主に3歳以上児）

絵や造形に自由に取り組める環境があるか

植物や生き物を育てる活動があるか

園庭や砂場が使い込まれているか（泥んこ遊びができるか）

保育士が子どもに肯定的にかかわっているか

安全や衛生はもちろん重要ですが、それだけでは教育力は測れません。整然と片付いたフローリングの部屋は大人には美しく見えても、子どもにとっては退屈で魅力に欠ける場合があります。

さらに、見学時にはぜひ保育者に質問してみましょう。おもちゃの選び方、絵本の利用、園庭の使い方について問いかければ、その園が子どもの主体性をどのように考えているかが見えてきます。

教育面で重視すべきは、習い事や目に見える「特色」ではなく、子どもが日常の生活や遊びを通じていかに意欲的に学べるかという点です。

園選びを迷うときこそ、「ここで子どもは楽しそうに過ごせるだろうか」「自分からやってみたいと思えるだろうか」という観点を持ちましょう。それが、長い目で見たときに子どもの可能性を大きく広げることにつながります。

（普光院 亜紀 ： 「保育園を考える親の会」アドバイザー）