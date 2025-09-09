Snow Man向井康二出演のタイドラマ『Dating Game』Episode10の場面写真＆予告映像解禁

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Snow Manの向井康二と、タイの実力派俳優マーチ＝チュターウット・パッタラガムポンがW主演を務めるタイドラマ『Dating Game～口説いてもいいですか、ボス!?～』のEpisode10（9月15日配信）の予告編、場面写真、ストーリーが公開された。

■展開が気になって仕方ない場面写真の数々

解禁された場面写真では、デスクを整理しているジュンジ（向井康二）の傍らにいるヒル（マーチ＝チュターウット・パッタラガムポン）の様子や、秘書からある真実を聞いてびっくりしているヒルとジュンジのふたり、そして鬼上司はどこへ行ったのかぷくっと頬を膨らませて拗ね顔を見せるジュンジ、ジュンジのもとに集まったベイ、イーンスらスタッフたち、ある理由で殺到するファンたちから逃げるヒル、笑顔で楽しそうに市場で洋服を選ぶベイとパットの姿や、口論するベイとパットの姿が切り取られている。

■波乱を思わせる新予告

新予告では、「どうしても辞めると？」というヒルの問いに、真実を吐き出せてちょっとすっきりした面持ちで「うん」と答えるジュンジの姿が映し出されるが、ジュンジの進退はかなり気になったまま。

一方、パットの母親とともにベイが何かを隠した様子を感じているパット。母親の動向を探っていたパットは、あとをつけていった場所で、母親と姉のピム、さらにはベイまでいる状況に遭遇し、「ベイ、ピム姉さん、どういうこと？」とびっくりした表情で問いかける。パットに隠し事をしていたベイの行動がパットの信頼を大きく揺るがせてしまい、ベイは「君みたいな男を信用したとは…消えて」と拒絶の言葉を言われてしまう。

新プロジェクトが完成に近づいた頃、ヒルとジュンジはヒルの故郷・ラーチャブリーへ向かい、ヒルの両親と対面する。父と母、そしてヒルとジュンジの4人で食事中に同窓会の案内を渡されて、ヒルの顔が曇ってしまう。ジュンジとふたりで同窓会に向かったヒルは、昔自分自身をいじめていたプレーワと再会することになり、また一波乱？ と思わずにはいられない予告に期待が高まる。

■番組情報

『Dating Game～口説いてもいいですか、ボス!?～』

09/15（月・祝）23:30～ ※Episode10

Leminoにてディレクターズカット版を日本独占配信

※第1話無料配信

※最終話配信後、タイ放送版を期間限定で無料配信予定

出演：マーチ＝チュターウット・パッタラガムポン 向井康二（Snow Man）他

