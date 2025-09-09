スマホもパソコンもなかった時代、テレビは茶の間の主役であり、“家電”を超えた存在だった。木目調の筐体、大げさな商品名、家族のチャンネル争い、そして過剰とも言える演出の数々。昭和のテレビには、無茶苦茶なのに不思議と元気と勢いがあった。今では考えられない“日常の風景”を、もう一度振り返る。※本稿は、葛城明彦『不適切な昭和』（中央公論新社）の一部を抜粋・編集したものです。

大袈裟な名前に購入者特典と

テレビの売り方が変だった

昭和期はまだ家電が高価だったこともあって、どの製品にもビックリするほど大げさな名前がつけられていた。

例えばテレビも、「王座」「名門」（いずれも東芝）、「薔薇」「日本」「帝王」（三洋電機※「帝王」は平成初期）、「高雄」（三菱電機）、「太陽」（NEC）、「王朝」（ゼネラル）といった具合で、それらの多くは家具調で高級感のある木製フレームに収まっていた。また、そうしたテレビは、今とは比べ物にならないほど大切に扱われていて、みない時にはビロードの覆いをかけたりする家庭も多かった。

なお、テレビに関してはCMもまた大げさで、1965（昭和40）年の「嵯峨」（松下電器）など、「日本伝統の優雅な美しさを見事に盛り上げたナショナルテレビ『嵯峨』。ウォールナットの肌合いを生かしたデザイン。黄金シリーズの高性能。ナショナル人工頭脳テレビ『嵯峨』は……」といった調子であった。

大手メーカーではテレビ購入者に景品をつけていたこともあって、一時期は「黄金の茶釜」（松下電器）、「維新の大砲」（日立）、「幸福を呼ぶ十二支の置物」（東芝）などで競い合っていた。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）