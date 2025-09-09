「夕飯に焼きそばなんか出すな！ 軽食だろーが」私を一蹴した夫 → 実家でタジタジになった理由

筆者の知人のAさんの夫は、夕食の品数が少ないことが許せない性格。単品のおかずなんて夕食と認めないそう。夫に叱られないよう、どんなに疲れて時間がない時でも、せっせと食事を作り続けていたAさんでしたが……ある日「許せない」と思う決定的な出来事がありました。

「焼きそば」は夕食じゃない

Aさんの母親の前で「焼きそばなんて、夕食と認めないから食べない」とも言えず、「実家の焼きそばは食べるんだ」とAさんに矛盾点を指摘されたB男。Aさんの母の言葉で、自分の行動でAさんや子供たちまで傷つけていたことを知り、反省したそうです。

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：佐田 静

FTNコラムニスト：花澤ひかる

主婦ライター。ママ友たちからの悩みを聞くうちに、この声を世に届けたいと、ブログなどで活動を開始し、現在はFTNコラムニストに転身。主婦目線を大事に、ママ世代へのフィールドワークと取材を行い、そのリアルな思いをコラムにすることをライフワークにする。