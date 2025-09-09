藤井聡太王位＝竜王、名人、王座、棋聖、棋王、王将＝に永瀬拓矢九段が挑戦する第６６期王位戦七番勝負第６局が９日、東京・渋谷区の将棋会館で始まった。

本局は静岡・牧之原市「平田寺」で指される予定だったが、５日に同市で竜巻が起き、市内の住宅、ライフラインに被害が出た。負傷者も出ており、同日中に杉本基久雄市長は開催辞退を申し入れた。代替として本局は、将棋会館で行われる。今年１月の移転以降、同所で２日制対局をするのは初めて。

５局終えて、藤井の３勝２敗。藤井は開幕３連勝で一気に６連覇に王手をかけたが、永瀬は反撃を開始。これまで２度の２日制対局ではいずれも４勝１敗で藤井の防衛に終わっていたが、今シリーズでは永瀬が２勝返している。第５局を終え、２人は過密日程の中、第６局を迎えた。藤井は伊藤匠叡王との王座戦第１局に臨み、６日朝にシンガポールから帰国。永瀬も香川遠征を含む２局を戦っている。

持ち時間は各８時間。藤井の先手で行われる。昼食休憩は両日とも１２時３０分から１時間。２度のおやつも提供される。封じ手は午後６時に行われ、１０日の午前９時から指し継がれる。終局は１０日の夜になる見込み。