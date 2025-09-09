この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル『黒字社長の絶対つぶれない経営学』で公開された動画『【経営者・個人事業主必見】絶対に失敗する人の7つの特徴。今すぐ見て対策してください。』にて、数多くの会社を倒産の危機から救ってきた“倒産させないプロ”こと黒字社長・市ノ澤翔氏が、「経営者・個人事業主で絶対に失敗する人の特徴」について徹底的に語った。



冒頭で市ノ澤氏は、「1時間、時間もらっていいですかね？みたいな。いいわけねえだろと。マジで金払えと」など、経営者としての時間や覚悟の大切さについて、「時間を軽く考えるな」と鋭く指摘。続いて、「成功者と失敗する人の大きな違いは、授業をやっていく上で何を大事にしなければいけないか、そこをちゃんと理解しているかどうか」と、根本から成功に必要なマインドを強調した。



今回、市ノ澤氏が挙げた“失敗する7つの特徴”は以下の通り。

1つ目は「体を大事にしない」。経営者の前提は健康であることと断言し、「体は資本。健康には最大限気を使いましょう」と自身のルーティンも明かした。



2つ目は「時間を大事にしていない」。市ノ澤氏は「自分の時間も人の時間も限られている。時間を奪う人、特に『無料で1時間くれ』みたいな営業マンにはマジで金払えと言いたい」と独自の視点で厳しく訴える。「お金と時間を奪われるのが一番嫌だ。時間を奪っているやつは、実質お金を奪っているのと同じ」という発言も印象的だ。



3つ目は「レスポンスが遅い」。市ノ澤氏は「暇な人ほど返事が遅い。脳みその容量が奪われるからクイックレスポンスを徹底している」と自らの仕事術を公開。



4つ目「決断が遅い」では、「悩むものは悩むな。考えても答えがでないなら、もうその場で即決しろ」と喝を入れる。



さらに「人生を捧げる覚悟のない人」も失敗するとし、「24時間365日すべてをこの事業に捧げる思いがなければ、勝てない」と経営者に圧倒的な覚悟を求めた。



加えて「付き合う人を間違えている」危険については、「経営者団体や他の集まりに所属するのは否定しないが、自分の立ち位置と目的をしっかり見極めて付き合うべき」と忠告。



最後7つ目の特徴として、「すぐ諦める人は絶対向いていない。事業は基本失敗するもの。成功したいなら、とにかく成功するまでしつこく続けること。これが一番大事」と断言した。「何度でもチャレンジし続ける“しつこさ”が、経営に絶対不可欠な条件です」と、市ノ澤氏ならではの熱いエールを送っている。



動画の締めくくりでは、「経営に絶対なんて存在しない。成功するまで、しつこくやり続けろ」という言葉で視聴者を鼓舞。「せっかく経営者になったなら、成功するまでしつこくやり続けてください」と力強くメッセージを送った。また、チャンネルで紹介されている黒字経営のノウハウや、LINE相談窓口などの案内も。「動画が参考になったなら、ぜひコメントやグッドボタン、チャンネル登録を」と語りかけて放送を締めくくった。