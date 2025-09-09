女優でエッセイストとしても活躍した吉行和子（よしゆき・かずこ）さんが死去した。90歳。所属事務所「テアトル・ド・ポッシュ」が8日、発表した。今月に入って昭和を彩った大物俳優・歌手の訃報が相次いでいる。

「テアトル・ド・ポッシュ」は「弊社所属の吉行和子が9月2日未明 肺炎のため 永眠いたしました 享年90」と報告した。吉行さんは1959年に映画「にあんちゃん」で毎日映画コンクール女優助演賞を受賞。TBS「3年B組金八先生」、TBS「ふぞろいの林檎たち」などのドラマでも活躍した。

5日には、「潮来笠」「いつでも夢を」などの大ヒット曲で知られる歌手の橋幸夫（はし・ゆきお、本名幸男＝ゆきお）さんが4日に肺炎のため死去したことが分かった。橋さんは今年5月にアルツハイマー型認知症の闘病を公表していた。

人気ドラマ「太陽にほえろ！」の「山さん」こと山村精一警部補役や今村昌平監督の映画などで活躍した俳優の露口茂（つゆぐち・しげる）さんが死去したことが分かったのは今月2日だった。93歳。露口さんは1995年にはスタジオジブリのアニメ映画「耳をすませば」に猫のバロン役で出演した。