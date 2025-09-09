9日午前8時53分ごろ、千葉県、東京都、神奈川県、静岡県で最大震度2を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は千葉県南部で、震源の深さはおよそ70km、地震の規模を示すマグニチュードは4.0と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度2を観測したのは、千葉県の東金市、千葉花見川区、千葉若葉区、千葉緑区、市川市、市原市、それに白井市、東京都の東京千代田区と東京練馬区、神奈川県の横浜磯子区、横浜金沢区、横浜緑区、それに湯河原町、静岡県の東伊豆町です。

【各地の震度詳細】

■震度2

□千葉県

東金市 千葉花見川区 千葉若葉区

千葉緑区 市川市 市原市

白井市



□東京都

東京千代田区 東京練馬区



□神奈川県

横浜磯子区 横浜金沢区 横浜緑区

湯河原町



□静岡県

東伊豆町

■震度1

□千葉県

茂原市 山武市 大網白里市

芝山町 一宮町 長柄町

長南町 千葉中央区 千葉稲毛区

千葉美浜区 船橋市 野田市

千葉佐倉市 習志野市 柏市

流山市 八千代市 鎌ケ谷市

浦安市 四街道市 印西市

酒々井町 栄町 館山市

木更津市 勝浦市 鴨川市

君津市 富津市 袖ケ浦市

南房総市 鋸南町



□東京都

東京中央区 東京港区 東京新宿区

東京文京区 東京台東区 東京墨田区

東京江東区 東京品川区 東京目黒区

東京大田区 東京世田谷区 東京渋谷区

東京中野区 東京豊島区 東京北区

東京荒川区 東京板橋区 東京足立区

東京葛飾区 東京江戸川区 八王子市

東京府中市 調布市 町田市

小平市 日野市 国分寺市

東大和市 稲城市 西東京市



□神奈川県

横浜鶴見区 横浜神奈川区 横浜中区

横浜保土ケ谷区 横浜港北区 横浜戸塚区

横浜港南区 横浜旭区 横浜瀬谷区

横浜栄区 川崎中原区 川崎宮前区

横須賀市 平塚市 鎌倉市

藤沢市 茅ヶ崎市 逗子市

大和市 大磯町 相模原緑区

小田原市 秦野市 厚木市

南足柄市 中井町 神奈川大井町

松田町 山北町 箱根町

清川村



□静岡県

熱海市 伊東市 伊豆市

伊豆の国市 函南町 沼津市

富士宮市 富士市



□茨城県

水戸市 笠間市 土浦市

石岡市 取手市 つくば市

守谷市 筑西市 坂東市

桜川市 利根町



□栃木県

宇都宮市



□埼玉県

加須市 久喜市 さいたま北区

さいたま大宮区 さいたま浦和区 さいたま南区

さいたま緑区 川越市 川口市

春日部市 狭山市 草加市

越谷市 蕨市 八潮市

三郷市 幸手市 吉川市

埼玉三芳町 宮代町



□山梨県

大月市 富士河口湖町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。