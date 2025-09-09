東京都世田谷区で韓国籍の女性が切りつけられて死亡した事件で、殺人容疑で逮捕された交際相手で韓国籍のパク・ヨンジュン容疑者（３０）が、事件前日に果物ナイフを購入していたことが捜査関係者への取材でわかった。

警視庁は、このナイフが凶器に使われたとみている。

パク容疑者は１日午後１時半頃、同区野沢の事務所敷地内で、港区芝浦の衣料品販売業バン・ジウォンさん（当時４０歳）を殺害したとして、２日に逮捕された。

捜査関係者によると、クレジットカードの使用履歴などから、パク容疑者が先月３１日午前、宿泊していた港区のホテル近くのスーパーで果物ナイフを購入後、タクシーで現場付近を訪れていたことが判明した。

パク容疑者は先月２３日に韓国から訪れ、バンさん宅に滞在していた。２９日にバンさんが「交際相手から殴られた」と三田署に相談。パク容疑者は３０日、署員に促されて千葉・成田空港に行ったが、都内に戻り、バンさん宅から約２５０メートル先のホテルに宿泊したという。

バンさんは事件当日、仕事で現場のスタジオを訪れ、休憩で外に出た際に襲われた。刃物は見つかっておらず、警視庁はパク容疑者が逃走中に捨てたとみている。